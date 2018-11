Cercetatorii britanici sunt de parere ca ochii caprui pot crește riscul apariției tulburarii afective de sezon. SAD (seasonal affective disorder) este o forma de depresie pe care oamenii o experimenteaza in anumite perioade ale anului sau in timpul unui anotimp specific. Cei mai mulți sunt afectați de tulburare afectiva de sezon in timpul iernii. Numim... Read More Post-ul De ce persoanele cu ochi caprui sunt mai afectate de depresia de iarna apare prima data in TaBu .