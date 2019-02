Strainii care lucreaza in Arabia Saudita au parasit regatul pe capete in ultimul an, iar exodul nu se oprește aici. În condițiile în care companiile se luptă cu o scăderea afacerilor, iar autoritățile introduc noi taxe pentru lucrătorii străini, cea mai mare economie din regiunea arabă pierde unii dintre cei mai buni specialiști expați, care au părăsit țara bogată în petrol și petrodolari, scrie Bloomberg. Numărul muncitorilor străini a scăzut cu peste 6% anul trecut, sectoarele care au…