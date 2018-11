Multe femei sunt familiarizate cu expresia „barbatul asta nu e de tine”. Cu toate acestea, decid sa ramana intr-o relație nefericita, de dragul partenerului de viața, potrivit unor studii recente. Pare absurd, am zice, dar totul are o logica. Sa pui capat unei relații nu este niciodata ușor. Se pare ca exista ceva care nu... Read More Post-ul De ce oamenii raman prea mult timp intr-o relație nefericita apare prima data in TaBu .