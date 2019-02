De ce oamenii prefera serviciile funerare fata de cele clasice Companiile funerare reprezinta nu doar un serviciu modern adaptat la nevoile societatii, ci si o necesitate, de vreme ce legea din tara noastra nu mai permite desfasurarea ritualurilor de inmormantare asa cum se intampla in urma cu 20 de ani.



Din fericire insa, la o simpla cautare pe internet sau in cartea de telefoane, avem acces nelimitat la servicii funerare sector 1 sau in oricare alta zona a tarii ne aflam. In acest fel economisim si timp si bani, in egala masura, si beneficiem de experienta unui personal specializat in domeniu, capabil sa ne ofere cel mai bun raport calitate-pret.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca trimiterea de forte militare in Venezuela este "o optiune" care este luata in calcul, si a anuntat ca a respins propunerea la o intrevedere bilaterala formulata de omologul sau venezuelan, Nicolas Maduro. "Desigur, (interventia militata - n.red.)…

- Cu siguranta, orice sofer care ruleaza zilnic cu masina poate observa cu usurinta orice modificare care survine in modul de mers al autoturismului sau. Dintre acestea, cele mai serioase probleme care pot interveni sunt cele la sistemul de suspensie, care este responsabil cu mentinerea stabilitatii masinii,…

- Candva, in zona arctica, era mai cald cu 3,6 grade Celsius, iar nivelul marii cu 9 metri mai mare. Peisajul care era vizibil atunci, in urma cu 120.000 de ani, incepe sa se vada din nou, pentru prima oara. Oamenii de stiinta de la Universitatea Colorado, care adunau mostre in zona, au vazut…

- Autoritatile de la Berlin intentioneaza sa ii protejeze pe consumatori si producatori de impactul abandonarii productiei de electricitate pe baza de lignit ieftin, potrivit unui proiect al unui organism guvernamental consultat de Reuters. In acest document de 133 de pagini, Comisia carbunelui,…

- Indiferent ca este vorba despre o afacere aflata la inceput de drum sau despre una cu vechime, sediul in care o companie isi desfasoara activitatea influenteaza mult modul in care este perceputa in piata. In tara noastra, multe firme isi au sediul in interiorul parcurilor de birouri, optiune care le…

- Companiile sunt revoltate dupa masurile fiscale anuntate de Guvern, pentru ca Executivul va interveni pentru a le diminua profiturile uriase, sustine liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir. "E normal sa fie revoltati, cand intervii cu niste masuri, ca sa diminuezi din niste profituri uriase…

- Valoarea voucherelor de vacanta a crescut la 244 de milioane de euro, la finalul lunii octombrie, o suma de 8,4 ori mai mare fata de cea de anul trecut. In primele 10 luni ale anului au fost emise 23,2 milioane de vouchere de vacanta pe hartie si suport electronic. Potrivit estimarilor ANAT,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita pentru "orice scenariu, pentru orice masura" in cazul conflictului ruso-ucrainean, insa a aratat ca partile implicate trebuie sa trateze situatia cu calm. "Noi suntem pregatiti pentru orice scenariu, pentru orice masura,…