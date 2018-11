De ce nu vine ciclul menstrual. 9 motive pentru care îţi întârzie menstruaţia Iata de ce nu vine ciclul menstrual. 9 motive pentru care iti poate intarzia menstruatia: 1. Esti insarcinata Acesta este cel mai des motiv pentru care femeilor nu le mai vine ciclul, mai ales daca au un ciclu perfect regulat. Daca crezi ca esti gravida si nu esti sigura, fa-ti un test de sarcina sau mergi la un control. 2. Esti stresata Stresul si anxietatea afecteaza acea parte a creierului care este responsabila cu reglarea hormonilor. Cand esti stresata, hormonii o iau razna, iar asta poate da peste cap ciclul menstrual. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

