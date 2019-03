Stiri pe aceeasi tema

- Le-au cumparat echipament, i-au dus pe partie si i-au invatat sa schieze – alaturi de cei mai buni monitori de schi ai lumii, instructorii din Romania au participat la un proiect social al Interski. In timpul Congresului Mondial al Monitorilor de Schi Profesioniști din Bulgaria, 136 de copii nevoiasi…

- Anca, o romanca in varsta de 34 de ani care locuiește in orasul englez Doncaster, a fost batuta cu brutalitate de mai multi tineri, chiar in fata casei sale. "Le-am spus sa vorbeasca mai incet ca dorm copiii", a explicat ea cauza incidentului. De altfel, tanara a povestit pe pagina sa de Facebook cum…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina Veterinara din Minnesota au realizat un nou studiu care arata ca tetraciclina folosita pentru tratarea dermatitei digitale lasa reziduuri in lapte.

- Fumatul ar putea limita capacitatea corpului de a lupta impotriva cancerului de piele, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat duminica de Press Association. Pacientii diagnosticati cu melanom, avand dependenta tabagica in antecedente, au cu 40% mai putine sanse de a supravietui…

- Cercetatorii de la Universitatea Bristol și Institutul de Sanatate din Berlin au descoperit ca stresul resimțit de mama în primul an de dezvoltare al copilului promoveaza excesul de greutate infantila.

- Un studiu efectuat pe un numar de 2.400 de copii din Canada a descoperit ca perioadele mari de timp petrecute de acestia in fata ecranelor au fost asociate cu scoruri mici obtinute la teste ''de referinta'' concepute pentru evaluarea capacitatilor de comunicare, de rezolvare a problemelor, a aptitudinilor…

- In medie, pe talpa unui pantof descoperit sute de mii de bacterii pe centimetrul patrat. Circa 421.000 de bacterii, sufereaza cercetatorii de la Universitatea din Arizona. Printre acestea se regasesc E.coli, care provoaca afectiuni intestinale sau urinare și pe care cercetatorii au descoperit-o pe 96%…

- Fibroblastele dermice sunt celule specializate, localizate adanc in piele, care genereaza tesut conjunctiv si ajuta pielea sa se recupereze cand ne ranim. Unele fibroblaste au capacitatea de a se transforma in celule grase, care se afla sub derma, oferind pielii un aspect plin si tineresc, dar acestea…