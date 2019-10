Stiri pe aceeasi tema

- „Daca eu as fi presedintele Romaniei, nu as fi de acord ca greseala unora sa fie greseala intregii tari. Nu as fi de acord sa se vorbeasca de Romania pentru ca a gresit cineva ca despre o tara a coruptilor, o tara in care se intampla lucruri urate. As tine mult mai mult la imaginea Romaniei, nu numai…

- Alua Asetkyzy Abzalbek a mers la culcare ascultand muzica la telefonul mobil, iar dimineața a fost gasita moarta. Telefonul mobil a fost lasat in priza și se pare ca s-a supraincalzit peste noapte, explozand langa capul fetei. Aceasta a suferit rani grave la cap, iar medicii chemați de urgenta…

- Doi copii din Iași au sunat din greșeala la 112, iar in scurt timp in ajutorul lor au intervenit 20 de polițiști. Cercetarile au vizat o posibila agresiune, dar polițiștii au stabilit ca minorii nu ar fi apelat cu intenție numarul unic de urgența. Copiii au primit amenda, pentru utilizarea abuziva a…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Valcea a decis, joi, suplimentarea masurilor pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane in localitatea Costesti, unde la sfarsitul acestei saptamani va avea loc traditionala intalnire a romilor caldarari de Sfanta Maria Mica, la care si-au anuntat…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat duminica la Antena 3 ca social-democrații au facut o „greșeala mare” lasand in ministere „pilele” foștilor guvernanți. Deputatul PNL Dan Vilceanu, șeful filialei Gorj și Lia Olguța Vasilescu s-au aflat in același platou…

- Ion Marin (64 de ani), cvintuplu campion cu Dinamo, a vorbit cu tristețe despre situația tragica in care a ajuns echipa sa de suflet, care e pe ultimul loc in Liga 1 dupa 6 etape. Cel poreclit „Sapaliga” i-a criticat in termeni duri pe actualii jucatori, acuzand apoi indepartarea lui Cornel Dinu din…

- Cercetatorii au facut o descoperire care ar putea fi &"a opta minune a lumii". Este vorba despre o specie noua de aligator, numita Trumpgator. Ceea ce este de-a dreptul spectaculos la acasta specie este culoarea sa portocalie.

- SUA puteau sa doboare 'una din propriile' lor drone deasupra stramtorii Ormuz, a declarat vineri ministrul adjunct de externe iranian Abbas Araghchi, dezmintind ca Republica Islamica ar fi pierdut un aparat fara pilot cu o zi in urma, potrivit France Presse. 'Ma tem ca USS…