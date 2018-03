Stiri pe aceeasi tema

- Hotului nu i-a picat deloc bine atunci cand a vazut ca in masina se mai afla cineva, cu atat mai mult cu cat acesta era un copil de doar cateva luni. Camerele de supraveghere il arata destul de panicat, scotand bebelusul din masina intr-o benzinarie. El a mers la vanzator si i-a spus acestuia precipitat:…

- Motivul pentru care politistii fac acest lucru este pentru ca vor sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de automobil si ca a luat legatura cu detinatorul acesteia. In caz de urgente, soferul poate fi gasit mai usor dupa amprentele lasate…

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, in urma sesizarii prin apelul 112 și a verificarilor in trafic, au procedat la urmarirea și oprirea unui autoturism proprietatea unui barbat, de 31 de ani, condus de un tanar, de 19 ani, din municipiul Targu Jiu, pe strada Victoriei,…

- Un alt caz cu implicarea a doi adolescenti a avut loc, de asemenea, in nordul tarii. Mai exact, in orasul Soroca. In noaptea de sambata spre duminica, un echipaj al Inspectoratului National de Patrulare, a stopat un automobil pentru un control de rutina, scrie canal3.md.

- O autocamioneta a cazut de pe un pod, pe raza orașului Milișauți, sambata dimineața. Autovehiculul a cazut in albia raului Suceava, la o diferența de nivel de aproximativ 10 metri, iar in interiorul mașinii se aflau trei persoane. Doua dintre ele s-au autoevacuat, insa cea de-a treia a ramas incarcerata,…

- Concurența pe segmentul asigurarilor CASCO a fost in ultima perioada una acerba și se va menține astfel și anul acesta. Din acest motiv, nu doar ca tarifele nu vor crește semnificativ in 2018, dar este foarte posibil ca firmele de asigurare sa vina cu oferte speciale in funcție de tipul și vechimea…

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- Un șofer din Oradea a uitat unde și-a parcat mașina și a alertat Poliția crezand ca i s-a furat automobilul din incinta unui centru comercial. Marți, in jurul orei 13:00, un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca i s-a furat mașina din parcarea unui cnetru comercial din Oradea. Dupa ce a ieșit din centrul…

- Un echipaj de la Politia Locala, aflat in apropiere, a intervenit, a identificat si imobilizat autorul accidentului, un tanar in varsta de 26 ani. In urma verificarilor s-a stabilit ca autorul accidentului nu detine permis de conducere, iar autoturismul pe care il conducea l-a sustras dintr-o parcare…

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Inspectoratul de Poliție Județean Argeș recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Avand in vedere faptul ca in aceasta…

- Politistii orașului Baile Olanești, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Criminalistic Valcea, au reținut un barbat de 28 de ani, banuit ca ar fi furat un autoturism din municipiul Ramnicu Valcea. Masina a fost sustrasa pe 23 februarie si in ...

- Doi copii, unul de 13 ani si celalalt de 16 ani, sunt cercetati politistii doljeni dupa ce au furat un autoturism care era parcat in fata unei locuinte, fara a fi incuiat, iar cheile se aflau in masina. Autorurismul a fost gasit dupa cateva ore pe un drum de explotare agricola din aceeasi localitate,…

- O tânara se întorcea spre casa, într-o zi ploioasa, când a vazut la marginea drumului un soldat în poziție de salut care parea sa nu se fi mișcat de minute bune de lânga mașina sa, în ciuda vremii de afara. Erin Hester a oprit mașina lânga…

- Sportivul canadian Dave Duncan a fost retinut pentru scurt timp, sambata dimineata, fiind acuzat de politia sud-coreeana ca impreuna cu sotia sa si cu managerul sau au furat o masina si unul dintre ei a condus sub influenta bauturilor alcoolice, relateaza presa internationala, citata de news.ro.Potrivit…

- Un autoturism marca Porsche Panamera a fost sustras din fata locuintei proprietarului, de pe strada Dragoslavelor, municipiul Constanta. Proprietarul a anuntat imediat furtul.Masina a fost depistata si oprita pe bulevardul I.C.Bratianu de catre agentii de politie Mutalap Zafer si Nitu Alexandru. Suspectul…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Vicovu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat de acasa mașina soției și a circulat cu ea pe drumurile publice, fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, cand o ...

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- Tot sarea este cea care va scapa definitiv de petele de rugina. In acest sens, puneți pe zonele patate o pasta pe care o obțineți amestecand sare și oțet alb. Lasați sa acționeze la soare, apoi spalați lucrurile și puneți sare in mașina de spalat. Daca aveți pete de sange pe haine, inmuiați…

- AUTOVEHICUL SUSTRAS, GASIT DE POLIȚIȘTI La data de 9 februarie a.c., ora 13.56, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, de 31 ani, din comuna Soveja despre faptul ca i-ar fi fost sustras autoturismul care era parcat pe marginea…

- Registrul Auto Roman respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmirea…

- Un tanar a ajuns dupa gratii dupa ce a comis un sir intreg de infractiuni, toate pe fondul consumului de alcool. Din datele de ancheta rezulta ca Gheorghe Lucian Pruteanu a furat luni la amiaza un autoturism si in timp ce circula prin Cornu Luncii nu a mai putut sa-l controleze si a intrat intr-un…

- Un sofer satul sa isi gaseasca masina zgariata in fiecare dimineata a decis sa o pazeasca si sa afle cine este faptasul. Mare i-a fost, insa, surpriza cand a vazut ce se intampla de fapt cu autoturismul sau

- O decapotabila rosie pluteste in spatiu. In spatele ei, se vede planeta noastra. La volan, un costum de astronaut. Are centura de siguranta pusa, desigur. Pana ieri, am fi putut spune ca asa ceva nu e nimic mai mult decat o imagine editata. Dar aceasta e acum realitatea! Pentru ca racheta Falcon Heavy…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramane asigurate in sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu ramana fara asigurare.Situația acestora s-a complicat dupa…

- Au furat o masina din gospodaria unui locuitor al orasului Costești si au pornit la drum. Este isprava a doi moldoveni, care nu au ajuns prea departe, acestia fiind reținuți pe urme fierbinți de angajații Poliției de Frontiera.

- In timpul iernii, din cauza temperaturilor scazute, dar si a unor fenomene meteo cum ar fi poleiul si zapada, automobilul poate suferi avarii serioase daca nu suntem atenti la unele aspecte ce tin de exploatarea corecta a acestuia.

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- A condus mașina, iar intre localitațile Fantanele și Frumușeni, tanarul a abandonat-o, dupa ce anterior a avariat-o. Polițiștii l-au gasit pe barbat intr-un local din Fantanele, unde “s-a retras” dupa ce a furat, condus, avariat și abandonat autoturismul. “La data de 28 ianuarie, in jurul orelor…

- Un BMW furat din zona Someșeni, în cursul zilei de sâmbata, a fost gasit cu ajutorul internauților. Proprietarul a dat sfoara în țara ca i-a fost furat BMW -ul, iar utilizatorii grupurilor Facebook specializate în postari despre trafic au luat…

- Un barbat in varsta de 22 de ani din Timisoara, care pe parcursul lunii ianuarie a spart o masina si a furat tot ce era de valoare, a fost identificat de oamenii legii din cadrul Sectiei 1 Timisoara. Tanarul are acum dosar penal pentru furt calificat. Hotul a dat lovitura in 10 ianuarie, atunci cand…

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- Polițiștii timisoreni au reținut doi barbați, de 27 și 32 de ani, care au furat bunuri in valoare de 6200 de lei dintr-un autoturism. Ieri, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat doi barbați la scurt timp dupa comiterea unui furt dintr-un autoturism. „In fapt, cei in cauza,…

- O masina ars ca o torta, intr-o zona de blocuri! Evenimentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 0,40, pe strada Miorița din cartierul aradean Micalaca. Mai multi cetateni au sunat la numarul de urgenta 112 si au spus ca un autovehicul marca Dacia a fost cuprins de flacari…

- Tanarul din Cașeiu reținut pentru furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fara permis a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, in acest caz fiind dipusa masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile. Va reamintim, in noaptea…

- Din cercetari a rezultat ca, la începutul lunii ianuarie, cel în cauza, un tânar, de 24 de ani, din comuna Mihai Viteazu, în urma unei înțelegeri prealabile cu alte persoane, ar fi sustras lemn pentru foc din rampa de exploatare a materialului lemnos, dintr-un canton…

- Un galatean este anchetat penal pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul masinii pe care o conducea, acrosand un autoturism care circula in fata sa.

- Politistii au recuperat de la acesta, din cei 11.000 lei pe care i-a furat, suma de 5.500 de lei, telefonul mobil al persoanei vatamate, 100 de lire sterline si cheile de la autoturismul acesteia. Tanarul a patruns in casa femeii, in varsta de 56 de ani, pe geamul de la baie, locuinta aflandu-se…

- Un albaiulian s-a trezit, miercuri seara, cu o masina straina in curte. Autovehiculul pornise singur, fara sofer, „la vale”, din locul in care a fost parcat, in panta, in spatele Alba Mall. A traversat strada Livezii, unde, din fericire, nu a intalnit nicio mașina, iar apoi a rupt poarta unei case și…

- O mașina rara și ciudata a fost surprinsa astazi pe o strada din Capitala. Este vorba de un automobil de model SZD, cum i se mai spune ”Invalidka”. Autovehiculul a fost surprins de un internaut circulind pe strazile mun. Chișinau, iar imaginea a fost postata intr-un grup de pe Facebook. SZD (Invalidka)…

- Autovehiculul primariei a fost inregistrat video de catre un alt participant la trafic, in timp ce se deplasa duminica trecuta catre municipiul Targu Jiu. Primarul comunei Balanesti, Ovidiul Pungan, a recunoscut ca masina era condusa de sotia sa, dar a spus ca aceasta poate sa conduca masina primariei,…

- Cercetat pentru furt in scop de folosinta si conducere fara permis. Un minor din Sebes ce ar fi furat masina familiei si a condus-o pe drumurile publice, este cercetat de politistii din Sebes. La data de 7 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de…

- La data de 5 ianuarie a.c., in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, in colaborare cu cei din Harghita, a fost identificat pe raza județului vecin un atuoturism reclamat ca fiind sustras in Covasna, mai exact din municipiul…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- "Polițiștii Serviciului Rutier, aflandu-se in municipiul Ramnicu Valcea, au efectuat semnalul de oprire unei autoutilitare, aceasta continuandu-și insa deplasarea, catre Calimanești. Polițiștii au pornit in urmarirea mașinii, soferul refuzand in continuare sa opreasca, intrand in comuna Bujoreni.…