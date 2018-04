Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) multumesc tuturor celor care au sustinut actiunile asociatiilor prin care, incepand cu 2015, am urmarit publicarea tuturor actelor si protocoalelor secrete ce au vizat sau afectat administrarea justitiei…

- Soc total in justitia din Romania. Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din România (UNJR) a solicitat marti Serviciului Român de Informatii si Parchetului General sa publice toate protocoalele sau întelegerile de cooperare pe care le-au încheiat din 1990

- In prima zi a acestei saptamani, Liceul de Arta „Sabin Pauta“ Resita a gazduit festivitatea de deschidere a Olimpiadei Nationale – profilul „Servicii“, domeniile „Economic, administrativ, comert“ si „Turism si alimentatie“. Competitia nationala se desfasoara pana in 6 aprilie si consta…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila au vorbit, separat, duminica, despre importanța sectorului apararii și a Alianței Tratatului Nord-Atalantic (NATO). Duminica, in Romania are loc celebrarea organizației internaționale, avand in vedere și aniversarea a 14 ani de apartenența la…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate. „Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare…

- Partidul Liberal Democrat, Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar din Republica Moldova au semnat un acord de colaborare cu Partidul National Liberal din Romania. Semnarea a avut loc intr-o conferinta de presa la IPN, in ziua cand s-au implinit 100 de ani de la unirea…

- David Clark, consultant al mai multor premieri britanici și comentator pe blogurile Financial Times, acuza intr-un articol publicat de New Statesman, Serviciile Secrete din Romania și mascarada luptei anticorupție. Reamintim ca, in ultima perioada, in Romania au aparut o serie de dezvaluiri despre binomul…

- Orasul Bocsa gazduieste activitati de “Ora pamantului”. Pentru a fi alaturi de alte localitati, din Romania si din lume, la manifestarea devenita deja traditionala „Ora Pamantului”, Primaria, Consiliul Local si Casa Oraseneasca de Cultura din Bocsa, cu sprijinul Societatii Romane pentru Astronomie Culturala,…

- Ucraina a semnat vineri un acord preliminar cu Franta pentru a achizitiona 55 de elicoptere de la o divizie a grupului european Airbus, elicoptere care sunt destinate sa fie utilizate de fortele de politie, graniceri si serviciile de urgenta.

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea'…

- Declaratie socanta a jurnalistului Liviu Mihaiu, in emisiunea Romania9, de la TVR. Acesta sustine ca sunt ziaristi care nu vor desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si diferite institutii ale statului deoarece acestia sunt agenti de influenta. “Am ajuns cel mai militarizat stat din Europa.…

- Real Madrid a ajuns la un acord de principiu cu atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, care ar urma sa se transfere pe Santiago Bernabeu vara viitoare, informeaza Mundo Deportivo. Noul impresar al internationalului polonez, Pini Zahavi, a ajuns la un acord cu Jose…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania „nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Satu Mare, ca anul 2018 ar trebui sa fie anul in care societatea romaneasca, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog in privinta viitorului, aratand totodata ca "adevaratul act revolutionar" ar fi redarea credintei intr-un…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in Guvernul Ponta, a reacționat la declarația facuta de Dragnea, conform careia este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania. Petrescu susține ca este de acord ca avem o problema cu unii romani care defaimeaza țara in afara, insa totodata…

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni vineri, 9 martie, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania.Potrivit MApN, agenda discutiilor cuprinde subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral,…

- La 27 martie va fi semnat un acord de parteneriat dintre Suceava și Soroca, “care le leaga pe cele doua cetați, Cetatea de Scaun și Cetatea Soroca”, a declarat președintele Consiliul județean Suceava, România, Gheorghe Fluture, ieri, în cadrul evenimentului de deschidere…

- Elena Carstea (53 de ani) traieste de 10 ani ani in West Palm Beach Florida, SUA, alaturi de sotul ei Glenn Muttart (54 de ani) si cele doua fiice: Sanda (18 ani) si Adriana (16 ani), adoptate in anul 1998, respectiv in 1999.

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Andreea Esca și Alexander Eram sunt casatoriți de 18 ani și sunt unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu ocazia Zilei Indragostiților, cei doi au organizat o petrecere prin care și-au dorit sa celebreze dragostea, alaturi de prieteni. Intre Andreea Esca, 45 de…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute premierul ungar Viktor Orban. La ce se refera Viktor Orban, premierul aflat in campanie electorala si care…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a primit, in 16 ianuarie, o diploma de excelența din partea Universitații Edith Cowan din Perth, fiind prima universitate din Romania care incheie un acord de colaborare/ memorandum de ințelegere cu o instituție de invațamant din Australia, dupa…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an, iar livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor...

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an, iar livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a anunțat, vineri, premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Viktor Orban a informat ca trei companii ungare au castigat o licitatie…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- Un acord de cooperare regionala a fost semnat vineri, la Cluj, de patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia, care au constituit astfel Alianta patronala a tarilor est-europene, cu scopul de reprezenta unitar interesele mediului de afaceri din aceste tari…

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis in ce priveste legile Justitiei, afirmand ca acestea reprezinta o problema ce tine de Romania, care e bine sa fie rezolvata in tara.

- Reprezentantii mai multor publicatii de presa scrisa au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane, agenda discutiilor centrandu-se pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de companie, informeaza un comunicat al CNPR.…

- Gigi Becali i-a crescut prețul lui Nița! Cat va incasa FCSB. ”Sunt de acord cu suma”. Portarul Florin Nița, in varsta de 31 de ani, va pleca la Sparta Praga, unde va fi coechipier cu Nicolae Stanciu. Gigi Becali și impresarul Anamaria Prodan au dat ultimele detalii despre tranzacție. „Nu mai vreau…

- Noul ministru promite sa asigure "constructia si modernizarea a peste 2.500 de unitati scolare in urmatorii trei ani in conformitate cu programul de guvernare. Pana in anul 2020 in Romania nu vom mai avea unitati scolare fara autorizare ISU sau autorizare sanitara". "Fenomenul fuga dupa note cu ghilimele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Patru dintre cel mai bine platiti jurnalisti ai BBC au fost de acord sa le fie reduse salariile, a anuntat vineri compania, dupa ce a fost dezvaluit ca reporterii si prezentatorii barbati sunt remunerati cu sume mult mai mari decat cele pe care le primesc colegele lor, desi acestea ocupa functii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Acord intre Universitatea Bucuresti și institutele de pe Platforma Magurele Foto: eli-np.ro. Universitatea din Bucuresti a încheiat un acord de parteneriat cu institutele de cercetare pentru fizica de pe Platforma Magurele. Aceasta va permite profesorilor si doctoranzilor Scolii…

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) s-au intalnit marti, la sediul Ministerului Agriculturii, cu crescatorii de ovine pentru a discuta despre posibilitatea vanzarii carnii de oaie si in marile lanturi de magazine.

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Bitdefender, cea mai mare companie autohtona de software, a anunțat semnarea unui parteneriat de licențiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru rețele Netgear, care va include in produsele sale soluțiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de…

- K. Iohannis: Statutul Ierusalimului trebuie stabilit prin acord intre parti Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele României, Klaus Iohannis, a avut astazi o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia.…