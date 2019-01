Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost selectate pentru a participa la interviuri sau probe de munca in vederea angajarii, in urma bursei locurilor de munca organizata luni, 3 decembrie, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Evenimentul a fost dedicat persoanelor cu dizabilitați…

- Pe data de 3 decembrie se sarbatoreste Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati.Persoanele cu dizabilitati sunt oameni ca și noi, doar ca au nevoie de mai multa atenție, sunt oameni asemenea noua care traiesc alaturi de noi. Pentru a-i cunoaște nu ne ramane decat sa fim deschiși unui dialog…

- Tanara in scaun cu rotile a candidat la alegerile locale din 2016 pe lista Partidului Mișcarea Populara, pe a doua poziție. Raluca Popescu nu iși poate folosi nici membrele superioare, nici pe cele inferioare și are nevoie de ajutorul mamei pentru fiecare mișcare. A acceptat provocarea pentru a da…

- In Romania aproape 45.000 de persoane cu dizabilitați au un loc de munca. Restul pana la aproape 800.000 de mii și care sunt in cautarea unui loc de munca pot merge astazi la bursele pentru muncitorii cu dizabilitati. In plus, firmele care recruteaza primesc facilitati fiscale.

- Agenția de Ocupare a Forței de Munca a gandit ca pe 3 decembrie, de Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați sa organizeze o bursa a locurilor de munca dedicata acestor persoane care, poate și-ar dori sa se angajeze, dar nu au posibilitatea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZA-MA!, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca marcheaza “Ziua internaționala a persoanelor cu dizabilitați” prin organizarea la nivel național a unor evenimente care sa asigure atat dialogul dintre factorii care pot contribui la ocuparea forței de munca…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu organizeaza in data de 03 decembrie 2018 Bursa locurilor de munca destinata persoanelor cu dizabilitati, actiunea desfasurandu-se incepand cu ora 09.00 la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D. Evenimentul ofera…

- “Protestam fata de posibila reziliere a contractelor de parcare. Oficial, nu ni s-a spus nimic. Ni se explica faptul ca s-a hotarât în consiliu sa se rezilieze de catre Comisia de Sistematizare… dar deocamdata, oficial nu am primit nimic. Acum nu putem parca pentru ca semnul…