Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman iși serbeaza onomastica de Sfantul Ion, pe 7 ianuarie. Ea a explicat de ce nu a organizat petrecere de ziua sa de nume. Oana Roman, care a purtat o rochie de 50 de lei la petrecerea de Revelion , a acordat un interviu pentru o emisiune de la Antena Stars in care a menționat ca numele ei este…

- Oana Roman isi serbeaza astazi onomastica. Sfantul Ioan Botezatoru este cel care praznuieste asupra sa, pe vedeta chemand-o chiar Ioana. Daca in ceilalti ani organiza mese luxoase, acum aceasta nici nu vrea sa auda de petrecere.

- Peste 2 milioane de romani, aproximativ 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati, poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, 7 ianuarie, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si…

- Peste 2 milioane de romani - aproape 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati - poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si Onuta.

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.

- Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxa praznuieste Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului. Boboteaza si ziua Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii lui Iisus Hristos. Peste 1,9 milioane de romani isi serbeaza…

- Mesaj de felicitare din partea Primariei Aiud pentru locuitorii municipiului care iși serbeaza duminica onomastica. Citește și: cele mai frumoase mesaje de Sfantul Ioan pe care le puteți transmite celor care iși serbeaza onomastica. Cu ocazia sarbatorii Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, transmitem…

- Trupe precum 3SudEst, Andre, N&D, L.A. sau A.S.I.A. faceau furori in anul 2000, muzica pop fiind de departe preferata tinerilor de atunci. Daca si tie iti placeau piesele lor, e clar... AI IMBATRANIT!

- La scurt timp dupa ce Alexandru Arsinel a iesit la rampa cu declaratii despre doctorul care i-a facut transplantul de rinichi, Oana Roman a comentat reactia actorului si a spus ca a gresit enorm pentru afirmatiile facute in acest dosar controversat in care apare numele doctorului Mihai Lucan. Va reamintim…

- Sarbatorit de creștini in prima zi a anului, 1 ianuarie, Sfantul Vasile este unul dintre cele mai complexe personaje din tradiția Bisericii. „Primul petrecareț”, cel „pazitor de duhuri rele” și „cu mare putere asupra dracilor”, Sfantul Vasile ne-a lasat o mulțime de obiceiuri, tradiții și superstiții…

- Anul nou debuteaza de fiecare data cu o sarbatoare mare. Pe 1 ianuarie, in prima zi a anului, il praznuim pe unul dintre cei mai cunoscuti sfinti ai Bisericii Ortodoxe: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Alaturi de Grigore de Nisa si Grigore de Nazianz, Sfantul Vasile este unul dintre…

- Sfantul Vasile cel Mare este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie si pe 30 ianuarie alaturi de Sfintii Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Potrivit crestinortodox.ro, acesta s a nascut in anul 330, in Capadocia, intr o familie numeroasa. A avut patru surori si patru frati. Cinci dintre cei…

- Mioara Roman a primit o veste cumplita chiar de Craciun. Fosta sotie a lui Petre Roman risca sa fie evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina personala de Instagram un mesaj prin intermediul caruia isi anunta prietenii virtuali ca mama ei risca sa fie evacuata din apartamentul…

- Cu o jumatate de ora inainte de intalnirea care va avea loc la Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose a tinut sa transmita "La multi ani!" celor care astazi isi sarbatoresc onomastica. "Cu prilejul sarbatorii Sfantului Ștefan le urez tuturor celor care iși serbeaza ziua onomastica multa sanatate,…

- Ziua de 25 decembrie, prima zi de Craciun, reprezinta un motiv de sarbatoare datorita nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi exista foarte multi romani care isi serbeaza onomastica. Peste jumatate de milion de romani care poarta numele Cristian, Cristina, Cristiana si alte derivate ale acestora isi…

- Oana Roman a vorbit recent despre bani și despre Sarbatori. Conform Libertatea , vedeta a declarat ca daca ar avea suficienți bani i-ar ajuta atat pe cei dragi din viața ei, dar ar sari și in ajutorul nevoiașilor. „Pentru asta ar trebui sa serveasca banii mulți. Pentru a face oameni fericiți. De multe…

- Astazi e sarbatoarea Sfintului Andrei și mii de moldoveni care ii poarta numele iși serbeaza ziua onomastica, noteaza NOI.md. Multe lacasuri de cult poarta numele Sfintului Andrei. Cea mai importanta este Pestera Sfintului Andrei, o biserica adevarata, sapata in stinca, in care se afla un fel de pat,…

- Ilie Nastase este personalitatea saptamanii desemnata de Oana Roman, in cadrul emisiunii online OanaPunctRoman, de joia aceasta. Vedeta a marturisit și de ce a luat aceasta decizie. Decizia Oanei Roman vine dupa ce zilele trecute, de 1 Decembrie, Ilie Nastase a fost dat afara din zona oficiala de la…

- Peste 800.000 de romani poarta numele Sfantului Nicolae, serbandu-si, astazi, onomastica. De asemenea, peste 22.000 de romani cu numele de Nicolae, Nicoleta sau derivate ale acestora sunt nascuti in aceasta zi. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 809.233 de romani poarta numele Sfantului…

- Peste 800.000 de romani - peste 290.000 de femei si aproape 520.000 de barbati - poarta numele Sfantului Nicolae, serbandu-si astazi onomastica. De asemenea, peste 22.000 de romani cu numele de Nicolae, Nicoleta sau derivate ale acestora sunt nascuti in aceasta zi.

- Miercuri, peste 800.000 de romani care poarta numele Sfantului Nicolae, iși serbeaza onomastica. De asemenea, peste 22.000 de romani cu numele de Nicolae, Nicoleta sau derivate ale acestora sunt nascuti in aceasta zi. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 809.233 de romani poarta numele…

- Sfantul Ierarh Nicolae este praznuit azi de Biserica Ortodoxa. Unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, supranumit "Facatorul de Minunildquo;, Sfantul Ierarh Nicolae pastreaza si rolul de Mos care aduce daruri copiilor. Aceasta zi este un prilej de mare bucurie si pentru cei care isi serbeaza…

- Se zvonea ca relatia lor este pe sfarsite inca de acum cateva luni, dar acum au facut anuntul oficial: cantareata Louise Redknapp divorteaza de fostul fotbalistul Jamie Redknapp. Dupa 19 ani de casnicie, artista din Marea Britanie a fost cea care a decis inca din luna iulie a acestui an ca relatia cu…

- In emisiunea online pe care o prezinta, Oana Roman a vorbit despre Cosdin Maticiuc si a scos la iveala secrete din viata lui. Vedeta a povestit despre cum a reusit sa isi schimbe imaginea si a facut-o foarte bine.

- In jur de 700.000 de romani, dintre care 352.496 barbați și 340.406 femei, iși sarbatoresc onomastica astazi, 30 noiembrie, de Sfantul Apostol Andrei.Din totalul romancelor, 286.592 poarta numele de Andreea, 25.397 - Andra, 20.973 - Andrea. De asemenea, 7.084 de femei se numesc Andreia, iar alte 354…

- Lumea crestin ortodoxa il praznuieste, pe data de 30 noiembrie, pe Sfantul Apostol Andrei. Sfantul Andrei este si primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat crestinatorul poporului roman. Data la care are loc ziua Sfantului…

- Oana Roman a dezvaluit faptul ca Anamaria Prodan si-a uitat copiii la scoala. In rubrica „Secretele Oanei”, vedeta a povestit in emisiune ca acum multi ani in urma a vizitat-o pe Anamaria Prodan in America.

- Campioana en titre Golden State Warriors a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 143-94 (29-32, 45-21, 36-13, 33-28), echipa Chicago Bulls, in liga nord-americana de baschet masculin (NBA). Stephen Curry a fost cel mai bun marcator al gazdelor si, de asemenea, al intalnirii, cu 33 de puncte.…

- Dupa ce desparțirea dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan a luat prin surprindere showbizul romanesc, Oana Roman a dezbatut acest subiect in cadrul noii sale emisiuni online, scrie click.ro. Fiica fostului premier al Romaniei nu ași explica de ce, o femeie atat de frumoasa și de celebra precum…

- "Cand avem noi treaba, ne descurcam, mai vine mama. Uite picturile, le-a facut acum vreo 4 luni deja", a spus Oana Roman, potrivit Romania TV. Citeste si Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de dulap!" Fetița Oanei Roman vrea sa-l…

- Cornel Nanu, unul dintre cei mai longevivi primari din Romania, implineste, astazi, 62 de ani. Edilul din Comarnic este in fruntea comunei de 28 de ani, inca din decembrie 1989. Social-democratul spune ca secretul longevitații este faptul de a nu-ți dori in mod special aceasta funcție.…

- Cu ocazia sarbatorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana Badea, primarul municipiului Aiud Helga Lorincz, viceprimarul…

- Nicoleta Nuca lanseaza piesa „Ai uitat cine ești”. Tot anul acesta, artista a lansat single-ul “Alt Tu”, prima piesa la care artista contribuie cu partea de compoziție atat ca muzica, dar și versuri, o experiența noua in cariera ei. Nicoleta Nuca marturisește ca piesa este una dintre cele mai dragi…

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2017 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste, pe data de 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. In calendarul popular, cei doi sfinti sunt perceputi ca niste fiinte divine, intotdeauna prezente in viata oamenilor, veghind din ceruri si, mai ales, de pe pamant asupra muritorilor, arzandu le pacatele…

- Oana Roman a anuntat ca va actiona in judecata compania respectiva si a facut public pe contul personal de socializare un mesaj dur. Oana Roman a recunoscut cate kilograme are: "Cred ca in jur de..." "Dragii mei, nu cumparati aceste produse! Este o inselatorie, eu nu am luat aceste…

- Vedeta a marturisit ca, in urma unei greșeli, ca nu a respectat un tratament, a facut exoftalmie, scrie spynews.ro. Semnele au inceput sa se vada, insa boala nu este intr-un stadiu avansat. Citeste si Marius Elisei s-a angajat din nou. Unde lucreaza ACUM sotul Oanei Roman "Mai mult…

- Oana Roman nu a scapat de problemele de sanatate! Vedeta a marturisit ca a fost diagnosticata cu o boala autoimuna si trebuie sa ia multe pastile. Oana Roman a ajuns pe mana medicilor, deoarece dupa moartea matusii sale a inceput sa se simta foarte rau. ”A trebuit sa incep un tratament foarte complicat.…

- Oana Roman a postat, joi seara, un videoclip pe pagina personala de Facebook care se bucura de aprecierea tuturor. Oana a surprins un moment induiosator dintre mama ei, Mioara Roman, si fetita ei, Maria Izabela. Comentariul vedetei la aceasta postare a fost „Bunica și nepoata. Momente de neuitat!”…