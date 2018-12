De ce nu seamănă violențele de la protestele din Franța cu cele din România Franța se confrunta de trei saptamani cu o mișcare populara care crește in intensitate in ciuda apelului autoritaților la „pace sociala”. Au murit trei oameni in violențele provocate de unii protestatari, 110 oameni au fost raniți și 270 au fost arestați de forțele de ordine. In acest context a aparut tentația unora de a compara ce se intampla acum in Franța cu protestele din 10 august din Romania, marcate de violențele jandarmilor. Spre exemplu, vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, retoric, de ce marii lideri ai UE nu au condamnat intervenția in forța a forțelor de ordine din Franța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

