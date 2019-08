Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza a doua seara de concurs la Festivalul "Cerbul de Aur" Urmeaza a doua seara de concurs la Festivalul "Cerbul de Aur". Evenimentul este organizat de Televiziunea Româna, iar Radio România este co-producator artistic. Ordinea intrarii în competitie…

- Cea de-a 19-a editie a festivalului Cerbul de Aur, care va incepe joi la Brasov, dispune de un buget de aproximativ 1,4 milioane de euro alocat de Televiziunea Romana si de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, iar presedintele-director general al TVR a anuntat miercuri ca foarte curand va…

- Televiziunea Romana ii reuneste pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019 pe Laura Bretan, castigatoarea „Romanii au talent“ 2016, Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2019, si Olivier Kaye, castigatorul Cerbul de Aur 2018.

- TVR vrea sa inceapa in 9 august lucrarile la scena si gradenele pentru Cerbul de Aur De la sfarsitul acestei saptamani, Televiziunea Romana are in plan sa inceapa amenajarea scenei si gradenelor din Piata Stafului pentru Festivalul „Cerbul de Aur”. Discutiile intre reprezentantii municipalitatii…

- Mai mulți angajați din TVR au amenințat ca vor face greva chiar in timpul festivalului Cerbul de Aur. Conducerea televiziunii publice reacționeaza și face cateva precizari:”- In prezent, in Televiziunea Romana activeaza mai multe organizatii sindicale, fara ca vreuna dintre acestea sa fie…

- Romanii prefera campionatul intern la TV, nu competițiile de lux ale Europei. Revelația anului in materie de audiența o constituie naționala de tineret, cu un rating-record la meciul cu Franța. Echipa U21 a fost mai urmarita decat lotul "tricolor" de seniori! Și criticata pentru calitatea care a scazut…

- Cerbul de Aur 2019. Inscrierile pentru participarea la concursul international de interpretare din cadrul editiei de anul acesta a festivalului Cerbul de Aur au inceput si pot fi facute pana pe 6 iulie, a anuntat joi Televiziunea Romana, care a

- Presedintele Klaus Iohannis a laudat, marti, rolul jucat de societatea civila in rezultatul referendumului pentru justitie si al alegerilor pentru Parlamentul European si a cerut cetatenilor sa fie in continuare vigilenti si sa se implice, astfel incat politicienii sa nu indrazneasca sa le ignore votul.…