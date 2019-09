Stiri pe aceeasi tema

- In luna august 2019, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat modul in care 1.341 de firme din toata țara fiscalizeaza prin intermediul caselor de marcat toate incasarile provenite din vanzarea de produse și prestarea de servicii. Firmele verificate funcționeaza…

- Ani de zile, fileul de Pangasius a fost gasit in toate supermarketurile. Acesta a incetat sa mai fie comercializat, dupa ce au fost detectate cantitati ingrijoratoare de Mercur. Insa, se pare ca acesta nu este singurul motiv pentru care a fost retras de pe piete. Pestele Pangasius este originar din…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul limita de depunere a Declarației unice este 31 iulie 2019. Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/și din strainatate in anul 2018 mpozitul pe venitul estimat a se realiza…

- Grupul elvetian Nestle SA sustine ca a descoperit o metoda pentru a produce ciocolata fara a adauga zahar, bazandu-se in schimb pe un produs rezidual din plantele de cacao drept indulcitor, in conditiile in care consumatorii sunt interesati de produse naturale si mai sanatoase, informeaza Bloomberg,…

- Autoritatile de mediu vor sa elaboreze, impreuna cu producatorii de produse din plastic de unica folosinta, o strategie pentru a reusi implementarea Directivei Europene care introduce noi restrictii pentru anumite materiale din plastic, sustine...

- La fel de ușor ca un #selfie, dar atent produs și de o calitate superioara, burgerul Fragedo – Vin prietenii la tine se anunța a fi vedeta acestei veri. Produs integral din pulpa dezosata de pui și condimente, este ușor și rapid de pregatit. Gama este completata de chifteluțele și carnaciorii proaspeți…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a revenit joi, dupa doua saptamani, pe santierul autostrazii Sebes-Turda lotul 1, unde va fi si cel mai mare nod rutier din Romania, s-a declarat multumit de mobilizarea constructorului, reiterand ca acest tronson va fi dat in circulatie pana la sfarsitul…