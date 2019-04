Stiri pe aceeasi tema

- Zeci persoane din municipiul Targu Jiu s-au ingramadit si s-au luptat, la propriu, in weekend-ul trecut, pentru a intra primii pe usile unui nou magazin de haine si incaltaminte second-hand care s-a deschis in oras.

- Daniela Gyorfi nu se poate ierta pentru ce i-a facut fiicei sale, Maria. Viata de artist implica multe sacrificii, mai ales cand vine vorba de un turneu important peste hotare. Artista a venit in platoul emisiunii "Rai Da Buni" impreuna cu fetita ei si cu George Tal si a povestit ce s-a intamplat, de…

- Zi importanta in familia cantareței Daniel Gyorfi. Fiica artoistei implinește opt ani. Daniela Gyorfi, una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicala din Romania, se poate considera o femeie implinita. Are o cariera de succes, dar și o familie foarte frumoasa. Formeaza un cuplu cu George…

- Dinamo spera in continuare la calificarea in play-off. Victoria obținuta de Astra in fața Viitorului, scor 3-0, ii incurca pe „caini", care nu iși mai permit pași greșiți. Intr-un clasament LIVE al Ligii 1, Dinamo este la 8 puncte distanța de ultimul loc care asigura accederea in play-off, ocupat chiar…

- Andi, fosta ispita la Insula Iubirii, a facut declarații despre divorțul lui Hannelore, cu care a avut o idila la show-ul de la Antena 1. La Insula Iubirii, Andi a reușit sa o cucereasca pe Hannelore, insa aceasta s-a intors in brațele iubitului la sfarșitul show-ului. Ulterior, blonda s-a maritat…

- Daniela Gyorfi a plecat in turneu in America in perioada sErbEtorilor de iarnE, iar George Tal a inso:it-o. Artista a imbinat utilul cu plEcutul, dar a fost surprisE sE vadE cE so:ul ei cu adevErat pasionat de cumpErEturi.

- Certificate de casatorie semnate pe tableta si cel mult trei prenume pentru fiecare copil roman - acestea sunt schimbarile pe care Ministerul Afacerilor Interne vrea sa le aduca in legea privitoare la emiterea actelor de stare civila.