Stiri pe aceeasi tema

- A murit Aimee Iacobescu, marți (27 martie). Apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, actrița s-a stins din viața la varsta de 71 de ani. Artista suferea de cancer la san. Aimee a avut o cariera de 45 de ani pe scena Teatrului Național București și pe platourile de filmare.…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie), la varsta de 71 de ani. Actrița suferea de cațiva ani de cancer la san, boala pe care a descoperit-o abia anul trecut. Artista, pe care cei mai mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu, a fost in atenția publicului anii trecuți, dupa ce s-a…

- Aimee Iacobescu a murit, la varsta de 71 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul. Marea actrita a tetrului romanesc s-a stins pe patul Spitalului Elias, unde a fost transportata de urgența in seara zilei de luni. Medicii din echipajul SMURD au gasit-o in stop cardio-respirator. Deși au incercat sa o…

- Aimee Iacobescu A MURIT! Actrița era bolnava de cancer, iar tratamentul pe care trebuia sa il ia in fiecare luna, o costa enorm, bani de care aceasta nu dispunea. Actrița in varsta de 70 de ani atunci a facut in 2016 un gest disperat. I-a transmis un mesaj actorului Ion Caramitru. Totul printr-un…

- Marea actrita Aimee Iacobescu a murit, astazi, la la varsta de 71 de ani. A jucat zeci de roluri in piese și filme, dar Aimee Iacobescu va ramane in inimile iubitorilor de film cu rolul Domniței Ralu, din seria filmelor ...

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Duminica in jurul orei 22.10, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata prin 112, cu privire la faptul ca pe strada Siretului din Alba Iulia a avut loc un eveniment rutier. In urma cercetarilor efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 54 de ani, din Alba Iulia, in timp ce se afla la…

- Momente terifiante, miercuri dimineata, intr-o scoala din Buzau. Un elev de 7 ani a ajuns la ore plin de vanatai. Cadrele didactice s-au ingrijorat vazundu-i starea si au alertat imediat ambulanta.

- Laurentiu Popa este un pictor galatean supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica. Laurentiu a dus tehnica clar-obscurului la un alt nivel si a creat o tehnica proprie, care se numeste strat in strat, si care i-a adus renumele la nivel…

- Laurentiu Popa este un pictor galatean supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica. Laurentiu a dus tehnica clar-obscurului la un alt nivel si a creat o tehnica proprie, care se numeste strat in strat, si care i-a adus renumele la nivel…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Nicu Ceușescu, cel supranumit Prințișorul, s-a iubit cu soprana Daniela Vladescu, insa relația lor n-a fost deloc una pe roze așa cum multa lume a crezut. Fiul cel mic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, Nicu, supranumit “Printisorul”, s-a nascut la 1 septembrie 1951 si a murit de ciroza intr-un…

- EXATLON ROMANIA. Claudia Pavel a povestit experienta sa intr-un interviu pentru cel mai noua numar al revistei "Tango. Marea Dragoste". "Am primit propunerea la final de noiembrie 2017. Am zis da, de principiu, din prima clipa, pentru ca mi parut o idee foarte tare, mai ales ca mi s-a explicat ca…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- Dupa un an greu, cu divorț și reconfigurarea completa a vieții, vedeta de televiziune traiește din nou bucuria maternitații, langa un alt barbat, care o face fericita. Vestea ca Roxana Ciuhulescu asteapta al doilea copil nu prea n-a luat prin surprindere, de vreme ce inca din toamna ne spunea ca viseaza…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Conform unui studiu, 26% dintre copii resping zilnic mâncarea, iar vina le apartine în principal parintilor care îi mituiesc cu mâncare nesanatoasa pentru a-i convinge sa manânce tot din farfurie.

- Andreea Berecleanu este foarte stricta atunci cand vine vorba despre regimul ei de viața. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, este una dintre cele mai frumose prezențe de pe micile ecrane. Este mereu admirata pentru felul in care arata. Andreea Berecleanu,…

- Finantatorul FCSB-ului Gigi Becali a anuntat ca a negociat cu jucatorii prima de calificare in optimile Ligii Europa. Initial le-a spus ca le ofera cate 5.000 de euro, apoi a dublat suma, dar in final s-a ajuns la 20.000 de euro. ”Da, le-am spus jucatorilor ca le ofer 5.000 de…

- Cum s-a indragostit o scriitoare de succes de un om al strazii. In urma cu 12 ani, un om al strazii din Amsterdam a stat pe o banca altauri de Emmy Abrahamson, intreband-o cat este ceasul. Nimeni nu avea sa știe ca intre cei doi avea sa se infiripe o adevarat poveste de dragoste. ”Daca cineva mi-ar…

- Am discutat cu Florin Constantin, care a pornit impreuna cu Stefania un business care le permite ambilor astazi sa calatoreasca in toata lumea, sa lucreze de oriunde, din fata laptopului, si sa castige cat altii nici nu viseaza. Cum a fost posibil totul? De unde a venit ideea? Cum ar putea si altii…

- Divorțurile se soldeaza, de cele mai multe ori, cu numeroase consecinte nefaste ce se abat asupra copiilor. Un barbat a „uitat” de propriul copil dupa separarea de sotie si nu i-a mai platit pensie alimentara din anul 2011.

- Un copil de doi ani a fost suprins in timp ce pufaia dintr-o țigara. Parinții rad in hohote de isprava celui mic, scrie realitatea.net.Un video surprins in Rusia a starnit revolta pe Internet. Un copil de doi ani este filmat in timp ce fumeaza.

- Relatia dintre Mihaela Radulescu si iubitul ei Felix Baumgartner a trecut la un alt nivel, pentru ca vedeta se gandeste chiar sa-i faca un copil! Au trecut patru ani de cand s-au placut si au descoperit ca s-au indragostit unul de altul, si lucrurile merg, fara indoiala, in directia cea bunaa, a explicat…

- Politistii din Motru au intocmit dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un copil de 4 ani a murit in spital, bolnav de meningita. Parinții au facut plangere. Articolul TRAGEDIE in spitalul din Motru! COPIL de 4 ani MORT de MENINGITA apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Un copil de doar șapte ani din statul american Florida a fost reținut și incatușat de poliție pentru ca și-ar fi atacat profesoara. Baiatul a fost transportat la psihiatru, unde a fost supus unei expertize medicale.

- Nascuta, crescuta, școlita și casatorita in Piatra Neamț, Ioana Negoescu și-a petrecut jumatate din viața la țara. Cu oamenii din cele opt sate (acum șase) care formau comuna Pangarați și care au devenit mai mult decat pacienți. Ii cunoaște de la strabunici, la bunicii și copiii lor, care, la randul…

- Unul dintre cei mai apreciati numerologi de la noi din tara a facut previziuni halucinante despre relatia Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov. Anca Dimancea a vorbit deschis, in fata camerelor de luat vederi, despre ce se prevad asterele in relatia celebrei blonde de pe scena politicii romanesti si fantele…

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Ana Zdrite, medic rezident: „Venim in fiecare zi, vedem copiii. Il ascultam la inima, vedem cum este burta, pana cand reusim ca acesti copii sa plece acasa, sa plece acasa, fara sa mai fie nevoie sa aiba cateter, sa aiba tratament.” Simona Dumitru, medic rezident: „Azi sunt motivata ca acest copil a…

- Intamplare ca in filme! Indragita artista Steliana Sima a dezvaluit detalii socante despre un episod care i-a schimbat viata. I s-a spus ca trebuie sa fie operata si sa urmeze tratamentul specific, iar cand credea ca nu mai are nicio scapare, a aflat ca, de fapt, medicul se inselase in privinta diagnosticului.

- O camera de luat vederi a surpins un moment șocant pe una dintre strazile din Manchester. O fetița de numai 11 ani a fost pipaita de un barbat și abuzata, in timp ce aceasta se afla in drum spre școala.

- Iata 7 obiceiuri care intaresc relatia parinte-copil: 1. Luati masa impreuna Mesele regulate in familie cresc atat sansele ca cei mici sa capete obiceiuri alimentare sanatoase, dar intaresc si relatiile. Chiar daca pare ceva simplu si firesc, faptul ca stau la masa cu parintii contribuie la formarea…

- Iulian Iacob, un barbat din Cluj, a povestit cum si-a vandut un rinichi pe 7.500 de dolari, a fost operat de medicul Lucan, insa a fost inselat la bani.Dupa ce ar fi fost operat si i-ar fi fost lu...

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Timp de noua ani, Andreea Marin a fost gazda emisiunii de la TVR 1, “Surprize, surprize!”, de la care a decis sa se retraga in 2008. Deși toata lumea credea ca Andreea Marin are un salariu imens din aparițiile sale in cadrul emisiunii, vedeta a marturisit ca la inceput șefii nu au fost prea generoși…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Reacția lui Emanuel Ungureanu, dupa ce Mihai Lucan a facut plangere penala pe numele lui: ”Incearca sa faca tot ce poate pentru a distrage atenția de la marea problema pe care o are, nu cu mine, ci in raport cu faptele lui abominabile”, a declarat deputatul USR, la interviurile Libertatea.ro. De altfel,…

- Prima sotie a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de 3 ani, cu cunoscutul actor și producator de film Jeffrey Greenstein. Intr-un interviu pentru primul numar din 2018 al revistei OK! Magazine, Alexandra vorbește pentru despre iubitul sau și despre relația…

- Corbul sedea linistit pe o craca, cu o bucata de cascaval in plisc, cand trece in fuga pe acolo lupul:– Corbule, votezi cu Iohannis?Corbul tace. Trece in fuga pe langa copac ursul:– Corbule, votezi cu Iohannis?Corbul tace. Trece, in fuga, vulpea:– Corbule, ai sa votezi cu…

- Astazi, in centrul orașului Comrat, in jurul orei 13.00, un tinar a cazut de pe un panou publicitar. El se afla acolo pentru a inlocui un banner. Vestea a fost comunicata in rețelele sociale de catre utilizatorul Piotr Nikolaevici. „Care este starea acestui om nu știu”, a scris martorul ocular. Panoul…