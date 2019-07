Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, are peste 65 de ani, așa ca nu poate fi condamnat pe viața, daca este gasit vinovat, potrivit modificarile aduse legilor penale. Va putea fi eliberat condiționat dupa ce executara jumatate din pedeapsa. De asemenea, tot in baza modificarilor legilor penale,…

- Anchetatorii continua și duminica investigațiile la Casa Groazei, in prezența principalului suspect, Gheorghe Dinca. Oamenii legii spun ca au de cautat intr-o zona vasta, curtea imobilului fiind de aproximativ 2000 de metri patrați. Georgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, a declarat ca deocamdata…

- Gheorghe Dinca a fost acuzat de viol si trafic de persoane. El a declarat, potrivit unor surse din ancheta, ca nu este de acord cu incadrarea juridica a faptelor si nu recunoaste faptele pentru care e cercetat, arata digi24.ro. Confruntat cu probele de mai sus, Gheorghe Dinca a declarat anchetatorilor:…

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…

- Judecatorul Cristi Danileț comenteaza acid intervenția din Olt, acolo unde oamenii legii au așteptat pana la șase dimineața pentru a interveni la casa lui Gheorghe Dinca, despre care oamenii legii știau ca a rapit-o și violat-o pe fata care sunase la 112 de trei ori pentru a cere ajutor.Citește…

- Sute de oameni s-au adunat, vineri seara, in fața casei criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Oamenii sunt revoltați și cer demisii.Unul dintre participanți a aruncat cu o piatra in jandarmii care se afla la fața locului, iar acesta a fost ridicat imediat de polițiști. Spiritele sunt incinse,…

- Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial in care au fost anchetate disparitiile victimelor de catre autoritati, iar ministrul Justitiei si seful Politiei si-au dat demisia in urma acestui scandal. Metaxas a primit sapte condamnari la inchisoare pe viata,…