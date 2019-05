Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane participa astazi la inmormantarea creatorului de moda, Razvan Ciobanu decedat intr un accident in judetul Constanta. Razvan Ciobanu va fi inmormantat in Cimitirul Progresul din Bucuresti. Potrivit IPJ Constanta, in data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 politistii au fost sesizati…

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax.Peste 100 de persoane s-au prezentat, joi dimineața,…

- Liniste, lacrimi si durere de nedescris la biserica unde a fost dus sicriul cu trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu. Apropiatii regretatului designer au inceput sa vina pentru a lua parte la slujba de inmormantare.

- Vestea trista a momentului! Adina Buzatu a postat in aceasta dimineața un mesaj in care a anunțat public ca nu va participa la inmormantarea lui Razvan Ciobanu, prietenul ei de o viața: "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca..."

- Informație incendiara. Creatorul de moda Razvan Ciobanu scria un SMS inainte de tragicul accident in care și-a pierdut viața. Informația este o descoperire de ultima ora a anchetatorilor.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan…

- Locul accidentului in care a murit Razvan Ciobanu a atras curiozitatea localnicilor din Sacele, care au tinut sa pastreze un suvenir din autoturismul la volanul caruia se afla creatorul de moda in varsta de 43 de ani. Imagini surprinse de ...

- Celebrul regizor american, John Singleton, a murit la 51 de ani dupa ce in urma cu doua saptamani suferise un accident vascular cerebral și era ținut in viața doar de aparate. Familia lui John Singleton a anuntat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate. "Aceasta…

- Mama creatorului de moda Razvan Ciobanu, care a murit la varsta de 43 de ani intr-un accident auto, a facut apel la decenta si a rugat presa sa inteleaga si sa respecte dreptul la intimitate in aceste momente dificile.