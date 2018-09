Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Iași, Maricel Popa, a anunțat, luni, ca organizația județeana a stabilit, in unanimitate, susținerea actualei conduceri centrale a partidului și continuarea guvernarii, acesta explicand ca „primarii din județ vor liniște”.„In cadrul Biroului Permanent Județean, intrunit astazi,…

- La intalnirea de la Prefectura au fost prezenti directorul general al AFIR Romania, Adrian Chesnoiu, prefectul Marian Serbescu si presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa. „Sper sa absorbim cat mai multi bani europeni, noi prin PNDR in judetul Iasi am atras pana in prezent 600 milioane de euro.…

- UNPR va pierde spatiul din zona pietonalului Stefan cel Mare, unde acest partid isi desfasoara activitatea politica. Un proiect de hotarare ce va fi dezbatut poimaine de plenul Consiliului Judetean (CJ) prevede ca spatiul sa revina la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP).…

- De ceva vreme, gaunosul sef al PSD Iasi si al Consiliului Judetean, Maricel Popa, e atacat public de fantele de mahala Mircea Manolache, ex-sef local al sandramalei numite cindva UNPR. Caruia milionarul de la Tehnoton ii raspunde cu aceeasi moneda de plumb lustruit. Ca intrei ei, profitorii umflati…

- Telenovela renovarii cladirii Filarmonicii din Iasi a intrat intr-un nou capitol, reprezentantii institutiei culturale spunand ca spera ca acesta sa fie cel definitiv. In urma unei intalniri intre reprezentantii Episcopiei Romano-Catolice din Iasi, ai Universitatii de Arte „George Enescu", ai Filarmonicii…

- Dupa cum ciripesc vrabiile de pe gardutul grupului parlamentar PSD de Iasi, Maricel Popa, seful Consiliului Judetean si al pesedistilor bahluiezi, a reusit recent sa-si puna in cap toata turma de senatori & deputati din subordinea sa politica, cu prilejul vizitei prin mahalaua noastra a unui grup de…