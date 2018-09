Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul critic de teatru roman George Banu, care a implinit anul acesta venerabila varsta de 75 de ani, va fi celebrat la Paris, chiar in aceasta seara, in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Romaniei in Franța. Read More...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca la Ambasada Romaniei de la Paris va avea loc o intalnire intre oameni de afaceri suceveni și francezi. Ion Lungu a facut acest anunț la Paris, dupa ce a participat la unul dintre spectacolele susținute de Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, la sediul Ambasadei…

- "Ambasada Romaniei la Paris urmareste indeaproape evenimentele legate de incendiul produs la data de 19 august, in cartierul francez Landy din Aubervilliers, Franta. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- Fashiontv Romania, in colaborare cu La Scoica Ballroom și Club Bamboo vor duce mai departe seria evenimentelor Fashiontv Summer Festival 2018 cu trei evenimente de excepție, celebrand moda, frumusețea și distracția, toate intr-un concept unic marca Fashiontv: Romanian Fashion Weekend Miss Litoral Fashiontv…

- Gala "100 pentru Centenar" a ajuns la Paris. 10 romani care traiesc și muncesc in Franța și care reprezinta excelența in domeniile lor au fost premiați și felicitați in cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, la Ambasada Romaniei

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a premiat la Paris in cadrul proiectului Gala "100 pentru Centenar", 10 romani cu activitati deosebite, promotori ai valorilor si identitatii romanesti, cu distinctii simbolice de recunoastere si apreciere a meritelor si contributiei lor la imaginea Romaniei…

- Intre 4 și 9 septembrie, actorii Teatrului „Matei Vișniec” din Suceava vor susține mai multe reprezentații la Ambasada Romaniei din Paris și in orașul Laval. Primarul Ion Lungu a afirmat ca spectacolele vor fi organizate in colaborare cu Institutul Cultural Roman, in cadrul programului dedicat Centenarului…