- Dinu Gheorghe și Ionel Danciulescu au comentat situația delicata in care se afla Adrian Stoian (28 de ani) la FCSB. Stoian a fost criticat de Gigi Becali, iar in ultimul meci n-a fost inclus in lot de Mihai Teja. Mijlocașul a jucat doar 50 de minute oficiale pentru roș-albaștri, in partida cu Dunarea…

- Mihai Teja a vorbit despre situația lui Adrian Stoian, despre titularul postului de atacant și despre problemele actuale din jocul vicecampioanei. "Pacat ca nu am caștigat. Am avut ocazii, dar nu am deschis rapid scorul, apoi am intrat in criza de timp. Mai sunt și zile nu tocmai bune. Nu…

- Gigi Becali i-a criticat dupa egalul cu Dunarea Calarasi, scor 1-1, in etapa prima etapa din 2019, pe Adrian Stoian, Raul Rusescu, Dragos Nedelcu, Bogdan Planic si Cristi Balgradean. Primii patru nu s-au regasit in primul "11" la meciul cu Hermannstadt, dar Gigi Becali spune ca n-a intervenit, ci…

- Florin Tanase (24 de ani) i-a luat apararea noului sau coleg Adrian Stoian, care a fost aspru criticat de finantatorul Gigi Becali dupa primul meci al campionatului, cu Dunarea Calarasi, scor 1-1.In conferinta de presa premergatoare jocului cu FC Hermannstadt, Florin Tanase a subliniat faptul…

- Cu doua zile inainte de primul meci oficial din 2019, sambata, cu Dunarea Calarași, ora 14:00, FCSB s-a desparțit de Antonio Jakolis și de William de Amorim. Mijlocașul lateral Antonio Jakolis, 26 de ani, nu intrat in planurile lui Mihai Teja, iar croatul a ajuns in Cipru, la APOEL Nicosia, anunța Prosport.…

- Dunarea va juca la Calarasi cu Concordia Chiajna, partida fiind programata duminica, 10 februarie, de la ora 12.00 pe arena Ion Comsa, conform programului partidelor LPF din cadrul etapei a 23-a a Ligii 1 Betano.

- Adrian Stoian a facut primul antrenament în tricoul FCSB, dupa transferul de la Crotone. Mijlocașul în vârsta de 27 de ani a vorbit despre motivele pentru care a ales Liga 1 și a precizat ca nu se teme de eventuale critici din partea lui Gigi Becali.

- FC CFR 1907 Cluj leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 17th round of the matches that took place Friday to Monday:Here are the results: FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 5-0 (1-0)CSM Politehnica Iasi - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-1 (1-1)FC Hermannstadt…