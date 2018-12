Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Borca, a murit in prima zi de munca la noul loc de munca de la o companie de prelucrare a lemnului de pe raza localitații Broșteni, din județul Suceava. Acesta efectua lucrari de fasonare in zona de padure pe paraul Arsuri cand s-a produs teribilul accident,…

- Adi Minune, finul lui GEbitE de la BuzEu, a avut o primE reactie dupE ce finul sEu a fost bEtut intr-un local din BuzEu. Adi Minune a vorbit la "Acces Direct" despre situatia finului sEu xi spune cE toti lEutarii trebuie sE tragE un semnal de alarmE.

- In contextul meteorologic actual, medicii de familie timișeni s-au confruntat cu o creștere a numarului imbolnavirilor de sezon. ”In perioada 19-25 ... The post Semnal de alarma tras de medicii timișeni appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie nu se poate numi cu adevarat femeie, daca manichiura sa nu este impecabila. Și, cum toata lumea știe ca mainile sunt cartea de vizita a unei femei, este extrem de important ca aceasta „carte” sa fie cat mai curata și ingrijita.

- Analizele de sange nu sunt tocmai cel mai plEcut lucru ce i se poate intampla unei persoane, iar pentru asta, cel in cauzE trebuie sE respecte anumite lucruri stricte, inainte de a i se recolta sange.

- Sinuzita se recunoa"te dupE secre:ia purulentE de la nivelul foselor nazale, infundarea nasului, scEderea mirosului, febrE, tuse, ochi umfla:i diminea:a, respira:ie greoaie, dureri de din:i "i o stare de obosealE cronicE.

- Atunci cand vine vorba de apari:ii publice, Rihanna rupe mereu ~gura targului. A"a se face cE vedeta "i-a uimit to:i fanii cu :inuta pe care a purtat-o la cel mai recent eveniment monden la care a participat.