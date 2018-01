Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare pe locul autobazei RATB Floreasca. Este vorba despre un teren in suprafața totala 19.580 mp, situat pe strada Donizetti nr 8-10, sector 2. Proiectul a fost votat astazi de consilierii CGMB, cu 39 de voturi „pentru”, 3 abțineri și 9 voturi „impotriva”.…

- SC GB Indco SRL a apelat la instanta, nemultumita de o achizitie publica organizata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo;. Pe data de 12 ianuarie, pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 28 36 2018, Sectia a II a Civila, de contencios administrativ…

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

- Programul prin care elevii din Bistrița-Nasaud și din toata țara ar trebui sa primeasca fructe, lapte și corn la școala este blocat de cateva luni. Motivul? Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu a emis un ordin de ministru.

- Aproape de dealul Bucium langa Sibiu, al carui pamant aluneca inspre calea de rulare, accesul pe o porțiune de cateva zeci de metri a benzii de urgența a fost restricționat. Motivul, nimic mai simplu! Asfaltul a inceput sa se umfle tot mai mult.

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- Jorge i-a luat locul lui Cove la Vorbește lumea. Emisiunea a inceput un an nou plin de voie buna și divertisment de cea mai buna calitate pentru a le oferi telespectatorilor dimineți pline de relaxare, sfaturi de lifestyle și sanatate. Cat timp Cove ii da o mana de ajutor lui Cupidon, incercand sa gaseasca…

- Prințul George nu a fost surprins niciodata in public ținandu-și mama de mana. In fiecare fotografie oficiala, precum și la fiecare eveniment la care ducii de Cambridge au participat, el a fost in grija tatalui sau. Se pare insa ca este un motiv pentru care prințul George nu iși ține niciodata mama…

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare populara in vederea obținerii unei declarații de independența fața de statul de la sud de Dunare, scrie site-ul televiziunii naționale NOVA, din Bulgaria. Organiza...

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Persecutat de statul paralel, fostul edil Radu Mazare a plecat din țara și cere azil politic în Madagascar. Anunțul a fost facut de Victor Ciutacu, într-o emisiune la România TV. Ciutacu a declarat ca ar fi primit un mail de la Radu Mazare în care spune ca a plecat în…

- Brian Filimon, primarul comunei Maureni din Caras-Severin, isi indeamna concetatenii sa protesteze impotriva companiei Enel. Motivul nemultumirilor este legat de intreruperile dese ale curentului pe care trebuie sa le suporte locuitorii comunei.

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Intarzierile de la controlul vamal din aeroport sunt in general iritante pentru oricine. O femeie din Ucraina insa a fost reținuta o perioada mai indelungata pentru ca polițișții de frontiera nu credeau ca datele din pașaport sunt reale.

- Presedintele Klaus Iohannis cere Camerei Deputatilor sa reexamineze modificarile aduse legii educatiei. Motivul, potrivit comunicatului administratiei prezidentiale, îl reprezinta faptul ca una dintre modificari, cea referitoare la instituirea unui nou tip de unitați

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a anunțat, miercuri, dupa ședința conducerii instituției, ca a renunțat sa achizitioneze un aparat detector de explozibil, aflat pe lista dotarilor independente si a altor cheltuieli asimilate, pentru anul viitor. Motivul pentru care forul legislativ a renunțat…

- Taxele locle cresc de anul viitor. Motivul acestor creșteri este transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care afecteaza inclusiv bugetele locale deoarece este acompaniat de reducerea impozitului pe venit, potrivit Profit.ro. Taxele vor fi percepute pentru terenuri, cladiri,…

- Johanna Konta (9 WTA), cea mai importanta jucatoare a Marii Britanii, a descris senzatia deosebita pe care a trait-o atunci cand a invins-o pe Simona Halep (1 WTA) in 2017. Konta a eliminat-o pe romanca in sferturile de la Wimbledon, scor 6-7, 7-6, 6-4, iar dupa meci a fost extrem de surprinsa de…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- Azi, 15 decembrie, locuitorii de pe strada Dragoș Voda din Sighetu Marmației nu sunt aprovizionați cu apa potabila pana la ora 12:00. Motivul intreruperii este reprezentat de o conducta sparta. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile…

- Orice crestere a cererii peste potentialul intern de a oferi marfuri si servicii care sa satisfaca aceasta cerere se regaseste fie in importuri, deci balanta comerciala deteriorata, ceea ce deja se intampla, ori in inflatie, care a crescut si ea. Cererea interna a fost aprinsa de majorarile salariale…

- Oscar Pistorius are probleme si in inchisoare. Campionul Paralimpic a fost implicat intr-un incident cu un alt prizonier, motivul fiind utilizarea unui telefon public, a anuntat, marti, un oficial al penitenciarului. Incidentul a avut loc in urma cu o saptamana. Enervati de timpul indelungat…

- Cosmina Pasarin intra rar in bucatarie asta pentru ca locuiește singura, se simte foarte bine așa și nu-i trebuie cineva care sa o completeze. Chiar daca are 35 de ani, varsta la care multe alte vedete din show-bizz-ul autohton și-au intemeiat deja o familie, Cosmina Pasarin e departe de a-și fi propus…

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Sarbatorile de iarna din acest an nu sunt deloc fericite pentru vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1. In luna septembrie a acestui an, Andreea Berecleanu…

- Stii ca hidratarea este cheia unei sanatati de otel. Corpul uman este compus din pest 60% apa, iar fluidele sunt eliminate in fiecare secunda prin transpiratie, respiratie si urinare. De aceea este indicat sa consumi cel putin 8 pahare de apa pe zi.

- Nicolae Dica a explicat la finalul meciului caștigat de FCSB in fața lui Juventus București (4-0) ca a decis sa-l schimbe pe Denis Alibec la pauza pentru ca nu a fost mulțumit de jocul acestuia. Alibec a fost inlocuit la pauza de Florinel Coman, dupa o prima repriza ștearsa, fara mari realizari. "Am…

- Chinezii nu au reusit pana acum sa puna in functiune fabrica de brichetare a carbunelui pe care au ridicat-o in satul Gureni din comuna Pestisani. Motivul? Nu au obtinut autorizatia de mediu, afirma primarul Cosmin Pigui. Investito...

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Simona Halep le-a oferit o zi de neuitat copiilor de la academia de tenis care ii poarta numele! Liderul mondial i-a vizitat miercuri pe micutii tenismeni, la Stejarii Country Club, iar intalnirea a fost una emotionanta. Dupa ce a facut o mica escapada la munte, Simona Halep isi incarca…

- Anchetatorii au reusit sa puna 'cap la cap' filmul triplei crime care a socat toata Romania. Cum a actionat macelarul din Satu Mare? Este extrem de socant. Potrivit unor surse, filmul complet al triplului asasinat s-a petrecut dupa un scenariu demn de un film horror pe care Razvan Rentea, in varsta…

- Inmormantarea Stelei Popescu a avut loc duminica, la Cernica, iar marele absent de la funeraliile actritei a fost chiar Florin Piersic. Toata lumea s-a intrebat de ce nu a venit la slujba, dar se pare ca actorul a avut un motiv intemeiat pentru care a lipsit.

- Chiar daca a fost in sala atunci cand Stela Popescu a avut ultima apariție pe scena inainte sa iși dea ultima suflare, Andreea Marin a ales sa plece in vacanța și sa rateze imormantarea actriței.

- Paradox romanesc. Mancarea este mai ieftina in Romania decat in alte tari europene. Dar proportional, cheltuim de doua ori mai mult pe mancare decat media europeana. Specialistii spun ca cifrele arata cat de mici sunt, de fapt, veniturile romanilor. Aceleasi statistici spun ca transportul ne costa cat…

- Doi romani au ingrozit intreaga Franta cu faptele lor abominabile. Ei au sechestrat si torturat cinci copii, dar si pe mama acestora. Minorii au varste cuprinse intre cinci si 11 ani si locuiau cu mama lor in Besancon, un oras din estul Frantei.

- Maria Sharapova (30 de ani), locul 61 WTA, are probleme serioase cu legea, din cauza unui dosar de inșelaciune aflat pe rolul instantelor din India! Asociata cu un dezvoltator imobiliar care trebuia sa finalizeze in 2016 un complex rezidențial care poarta numele sau, Masa a fost amendata, insa risca…

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- Roger Federer, tenismenul in varsta de 36 de ani, a explicat intr-un interviu cum reuseste sa gestioneze accidentarile la aceasta etate si care este motivul principal pentru care multi jucatori de top, precum Murray, Djokovici sau Wawrinka, lipsesc perioade indelungate de pe terenul de joc. "Sezonul…

- Scandalul iscat la resedinta Regelui Mihai a facut subiectul acestor zile. Mai exact,Principele Nicolae a vrut sa-si vada bunicul care se afla intr-o stare grava in urma cu cateva zile, insa nu a fost lasat. Principesa mostenitoare, Margareta a venit cu un anunt de ultima ora, explicand motivele pentru…

- „Imi place sa merg la concerte, de exemplu la Robbie Williams nu am putut ajunge ca eram insarcianta in a-8 a luna cu fiica mea si riscam sa o nasc la concert la Robbie. Un alt idol de al meu e Beyonce, imi doresc foarte tare sa vina in Romania. Mi-ar placea si Justin Bieber pentru ca este…

- Andra a ratat concertul unui mare artist care a fost in Romania și a explicat acum care a fost motivul. Andra, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța , este una dintre cele mai de succes artiste din Romania. Andra, care este mama a doi copii , a marturisit ca are foarte…

- Vasile Miriuța a recunoscut ca a urmarit meciul FCSB-ului cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, rezultat care o califica pe formația romaneasca in primavara europeana. A vorbit și despre situația lui Denis Alibec și a ințepat-o pe Anamaria Prodan, intrucat in ultima vreme s-a vorbit despre posibilitatea…