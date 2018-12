Stiri pe aceeasi tema

- Biserica noastra a randuit zilele in care este permis sau interzis sa se faca anumite lucruri. Postul este o perioada de pocaința și de rugaciune. De aceea, in aceste perioade de timp, nu sunt permise nunțile, deoarece bucuria nunții este in contrast cu starea de pocaința pe care o cautam in timpul…

- In fiecare an, pe 21 noiembrie, creștinii ortodocși din țara noastra ii cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Aceasta zi este deosebita pentru mai bine de 100 de mii de moldoveni, care iși marcheaza onomastica, iar in peste doua sute de localitați din țara se sarbatorește hramul.

- "Astazi cred ca am inteles unde se afla natiunea romana. Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii…

- Magda Vasiliu este dezamagita de atitudinea unui preot ortodox. Fosta prezentatoare TV a dat publicitații un mesaj pe care acesta l-a trimis enoriașilor in Italia, de referendum. „Mesaj trimis de un preot ortodox enorașilor din Italia. Mi-e sila. Cum adica nu-l mai spovedesc pe cel care n-a votat?!?!?…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a dat publicitații un mesaj pe care un preot ortodox l-a trimis enoriașilor in Italia, de referendum. „Mesaj trimis de un preot ortodox enorașilor din Italia. Mi-e sila. Cum adica nu-l mai spovedesc pe cel care n-a votat?!?!? Asta e biserica…. Sa va spun…

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai s-a casatorit, duminica, la Sinaia cu Alina Binder la biserica Sf. Ilie. Nunta a fost oficiata de IPS Calinic, Arhiepiscopului Argesului si Muscelului, dar si de un sobor de preoti. Rochia miresei a fost simpla, dupa modelul Reginei Maria, cu trena, cu voal…

- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a indemnat credinciosii sa iasa la vot la referendumul din 6-7 octombrie. Arhidiaconul sau, preotul Ioan Ardelean, s-a enervat teribil ca unii credinciosi au inceput sa paraseasca biserica atunci cand li se citea apelul BOR pentru referendum.

- Fostul principe Nicolae si aleasa sa, Alina Binder, se casatoresc azi, in Sinaia. Familia Regala a Romaniei nu va participa la acest eveniment, in schimb, mirii vor fi insotiti de oaspeti de seama. Pe invitatii scrie ca tinuta la biserica este obligatorie. Doamnele trebuie sa poarte rochie de zi si…