- Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni în cel mai scurt timp când vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

- Doua firme americane au colaborat pentru a realiza cea mai scumpa jacheta pentru caini din lume. Doggy Armour și VeryFirstTo au realizat astfel o jacheta care sa protejeze cainii intr-un mod cat se poate de glam!

- Apel disperat pe Facebook pentru a salva viata unui copil de numai 2 ani din Borsa Parintii unui baietel de numai doi ani din Borsa fac un apel disperat pe Facebook pentru a-i salva acestuia viata. Acestia au creat o pagina pe reteaua de socializare „O sansa pentru Albert” unde expun povestea copilului…

- Romanii pot afla printr-un simplu click cum sa ramana in viata daca sunt pe cale sa fie loviti de fulger, daca sunt prinsi de viscol pe drum sau in mijlocul unei incendiu. FiiPregatit.ro este platforma care aduna toate aceste informatii vitale si care au fost puse cap la cap de specialistii Departamentului…

- Afla totul despre beneficiile și indicațiile terapeutice ale ceaiurilor și uleiului de busuioc. Care sint indicațiile terapeutice are ceaiului de busuioc Busuiocul este o planta aromatica cu multe aplicații atit culinare, cit și religioase și terapeutice. In India, busuiocul este folosit in medicina…

- Viața unui barbat de 41 de ani a fost salvata sambata, la Institutul de Boli Cardiovasculare, printr-o intervenție chirurgicala de finețe. Din pacate, astfel de intervenții se fac doar sporadic, pentru ca nu exista un program național care sa le finanțeze, deși sunt vitale pentru pacienții cu rupturi…

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Claudiu Niculescu, antrenorul lui FC Voluntari, a fost foarte nervos la finalul meciului pierdut pe teren propriu cu CSU Craiova, scor 0-1, dupa ce echipa sa a primit un penalty, dar un minut mai tarziu a fost anulat de arbitrul partidei. Vezi aici DETALII! Incerc sa fiu cat se poate de calm. Am vazut…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Uniforme de pionier, cunoscutul peste din sticla colorata, milieuri, carnete de partid, portrete ale "conducatorului iubit", carti, diplome si fotografii ce amintesc de perioada comunista pot fi admirate in aceasta perioada in cadrul celor cinci expozitii organizate de elevi.

- Tragedie in Anglia! Trei romani si-au pierdut viata intr-un accident rutier cumplit. Masina in care se aflau a fost „impinsa” pe contrasens de un sofer neatent. Familiile romanilor sunt devastate de durere si nu isi pot reveni din soc.

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Specialistii au ajuns la concluzia ca un spirit traieste 7 vieti pe acest Pamânt. Oamenii de stiinta pot determina chiar si în a câta viata se afla un om, în functie de simptome.

- Cea mai mare mișcare pro-viața la nivel mondial, campania 40 DE ZILE PENTRU VIAȚA, reincepe in data de 14 februarie. Pentru a treia oara la Iași, creștinii ieșeni se vor uni in post, rugaciune și veghe pașnica pentru incetarea avorturilor. Campania se va desfașura pe Bulevardul Ștefan Cel Mare și…

- Jurnalistii „Ziarului de Iasi" au intrat in posesia imaginilor accidentului grav de vineri la amiaza din Metalurgie, unde un individ beat crita a facut prapad pe strada, si vi le prezinta in exclusivitate. In imagini se vede clar un adevarat miracol: un tanar se fereste in ultima clipa sa fie prins…

- Viața este imprevizibila și plina de rascruci. Unele de-a dreptul incantatoare, altele nici sa n-auzi de ele. Celor din urma nu le vom da importanța de aceasta data și ne vom referi la evenimentele placute. Sa ne referim de exemplu, la casatorie. Pregatirile chiar daca sunt anevoioase, le faci cu inima…

- Ce se intampla cu Maria Constantin dupa divorțul de Marcel Toader. Astrologul Marian Golea și artista au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre cariera și despre viața personala a vedetei. „Are o perioada foarte proasta pentru relatii. Perioada in care se afla acum…

- Viata nu este comoda nici in cel mai bogat sector din Bucuresti. Zeci de mii de oameni din cartierele Chitila, Sisesti sau Bucurestii Noi platesc taxe in Sectorul 1 dar sunt condamnati sa inhaleze un aer otravit. Cu toti dau vina pe groapa de gunoi Rudeni-Chiajna. Localnica: Miroase foarte urat. Nu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Una e sa respecți tu tot felul de reguli care ți se potrivesc, alta e sa i le aplici copilului tau, care n-are nimic de comentat pe subiect. Chiar și așa, apar tot mai multe vedete care aleg, pentru odorul lor, un stil de viața care altora li se pare cam… extrem. Ce ziceți, au dreptate sa le ofere micuților…

- Tanarul de 24 de ani, injunghiat cu salbaticie in urma cu cateva zile, pe o strada din orasul Bumbesti Jiu, a povestit momentele cumplite prin care a trecut si care au determinat mutilarea sa pe viata.

- Actorii Leonardo DiCaprio (43 ani) și Kate Winslet (42 ani) i-au salvat viața unei tinere mame din Marea Britanie, dupa ce au ajutat-o sa stranga o suma importanta de bani, pentru un tratament de urgența. Gemma Nuttall, o tanara mama din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu cancer ovarian in 2013,…

- Kate Winslet a povestit despre modul in care mama sa a luptat cu cancerul ovarian și cum asta a inspirat-o pe actrița sa salveze viața unei fete, totul impreuna cu ajutorul venit de la Leonardo DiCaprio. “Exista miracole și acesta e unul dintre ele.”, povestește Kate despre forța de a o ajuta pe Gemma…

- „Puține locuri imi sunt mai duios cunoscute ca acel ținut al Vasluiului care nu e nici la munte, nici la șes și se impartașește de o neasemuita frumusețe” – N. Iorga. In secolul al XIX-lea, denumit și veacul modernitații, locuitorii targului Vaslui se adapteaza treptat noilor transformari social-economice…

- Cauza penala de invinuire a unui barbat și a prietenei acestuia de savarșirea infracțiunilor de trafic de copii și trafic de ființe umane a fost finalizata si expediata in instanta de judecata.

- Studii anterioare de la Universitatea Langone School of Medicine, lansate in luna octombrie a anului trecut, sugereaza ca oamenii sunt conștienți atunci cand mor. Conștiința lor continua sa funcționeze chiar și dupa ce corpul lor a incetat sa arate semne de viața. Citeste si Exista sufletul?…

- BERBEC Berbecul munceste mult si isi doreste ca oamenii sa observe realizarile sale, scrie eva.ro. Una dintre cele mai bune intrebari pe care i le poti pune este: Care e cea mai mare realizare a ta de pana acum? Nu numai ca acest lucru ii va da sansa de a se lauda putin, dar poti sa…

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata.Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Baiatul a cazut pe zapada, fiind transportat la UPU a Spitalului "Sf. Maria" de un echipaj al SMURD. Ocupata cu alte treburi, mama copilului l-ar fi pierdut cateva clipe din vedere, moment in care copilul s-a urcat pe geam sa se joace. Din primele informatii ale medicilor, baiatul, cu autism, a suferit…

- Asociatia Artistilor Plastici Campia Turzii in parteneriat cu Clubul Rotary Campia Turzii deruleaza incepand din acest an proiectul FERESTRE SI OGLINZI. Organizate de 2 ori pe luna, atelierele creative debuteaza marti, 6 februarie 2018 si vor avea loc la Restaurantul Gossner incepand cu orele 18. Read…

- Cimpul magnetic al Pamintului apara planeta noastra de vinturile solare, extinzindu-se mii de kilometri in spațiu. Magnetizmul sau afecteaza aproape orice facem in viața de zi cu zi: de la comunicațiile globale pina la folosirea electricitații. Potrivit Daily Mail, cimpul magnetic este foarte important…

- Potrivit ITM Constanta, in data de 30.01.2018 ora 22.00 la SC GENERAL TRADE SRL ndash; DANA 39, NAVA ldquo;RED TUBE" a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Victima esate Alexandru B., de 50 de ani, docher. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca, in timpul desfasurarii operatiunii…

- De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem: 1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6. Numarul 1Numarul 1 il simbolizeaza…

- Fosta soție a militarului care și-a ucis, ieri, soția intr-un coafor din Titu, spune ca barbatul era violent și avea Post-ul Fosta soție a militarului criminal: „Am fugit din țara pentru a-mi salva viața” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La 23 de ani, a renuntat la o parte din el, ca sa salveze viata unei necunocute! Si-a donat o parte din ficat, pentru ca Anett, o tanara grav bolnava din Satu Mare, sa traiasca. Este povestea lui Romeo, un erou care a trecut peste riscuri si dureri, si s-a supus de bunavoie unui transplant, fara sa…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Femeia a incercat sa hraneasca cainele care era legat cu un lant, insa acesta a reusit sa rupa lantul si s-a naspustit asupra ei, scrie stirilekanald.ro. Cainele a muscat-o pe femeie de mai multe ori, de maini, pana in momentul in care femeia s-a refugiat in casa. Citeste si Un barbat si-a…

- Pentru a veni in sprijinul Ancai Sabou Neimet, o asistenta medicala din Simleu bolnava de leucemie, colegele sale, cu sprijinul Crucii Rosii Salaj au organizat marti, 16 ianuarie, pe platoul de marmura din centrul municipiului o campanie de informare si de inscriere in Registrul Donatorilor Voluntari…

- Clipe de panica in largul statului american Florida, unde o barca a fost cuprinsa de flacari. La bord se aflau aproximativ 50 de persoane, care au sarit in apa pentru a-și salva viața, relateaza NBC News. Ambarcațiunea a fost cuprinsa de flacari din cauza unor probleme la motor. Capitanul a vazut ca…

- Un angajat al Primariei Targu Jiu, ranit grav intr-un accident rutier, are nevoie urgenta de sange, grupa A2 pozitiv. Ranitul se numește Viorel Popescu, are 48 de ani, și este internat la Secția terapie intensiva din cadrul Spitalului Județean de ...

- Cazurile de accidentari mortale in care au fost implicați pietoni, petrecute pe șoseaua Gherla – Cluj, ar fi putut fi evitate daca șoferii ar fi vazut oamenii din timp. Insa pe timp de noapte și in zone slab iluminate, o silueta este foarte greu de observat. Mulți pietoni nu realizeaza acest lucru și…

- Aproximativ 3.500 de nou-nascuti mor in fiecare an in Statele Unite din cauza unor cauze ce au legatura cu somnul. Printre acestea se numara sindromul de moarte subita infantila, sufocarea sau strangularea accidentala, au atras atentia specialistii.

- Angajații Prefecturii Olt au fost primele persoane care au beneficiat de rezultatele parteneriatului semnat la inceputul saptamanii intre mai multe instituții din județ, beneficiind de un curs rapid de prim ajutor. Cum acționezi in caz de incendiu sau de cutremur, ...

- Reprezentantii Politiei fac apel la romani pentru a ajuta o colega grav bolnava sa se poata deplasa si trata la o clinica din strainatate. Alina Cosovliu, in varsta de 28 de ani, a fost diagnosticata cu cancer limfatic, care i-a afectat vederea si sistemul locomotor, iar singura sansa sunt medicii din…

- A devenit cunoscuta in urma manelelor pe care le canta, dar a captat atentia oamenilor dupa ce si-a aratat talentul la X Factor. Loredana Anghelache, pe numele de scena Printesa de Aur, s-a schimbat radical dupa show-ul de la Antena 1.

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…