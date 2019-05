Stiri pe aceeasi tema

- 200 dintre cei aproximativ 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia, care vor parasi voluntar compania in luna iunie vor primi patru salarii compensatorii. Sindicaliștii cer ca persoanele disponibilizate la cerere sa primeasca 16 lefuri, informeaza Mediafax.Citește și: COTAR cere…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va demara un program de plecari voluntare, iar circa 200-250 de salariati vor parasi compania, a declarat, marti, directorul general al companiei Sorin Boza, citat de News.ro. "Va fi la cerere, 200-250 de angajaţi…

- Complexul Energetic Oltenia a anunțat 200 de concedieri dupa 1 iunie, cu patru salarii compensatorii. Daca marile federații sindicale sunt de acord, nu este și cazul lui Nicu Bunoaica, președintele Sindicatului Solidaritatea 2013. "De disponibi...

- "Daca vor fi concedieri, sa acorde 16 salarii compensatorii!" Este mesajul sindicalistului Nelu Roșca pentru administrația Complexului Energetic Oltenia. Declarația sa vine in contextul in care compania urmeaza sa dea afara 20...

- Angajatii companiei Nestle din Timisoara au protestat, luni dupa amiaza, fiind nemultumiti ca dupa ce conducerea fabricii a anuntat lichidarea afacerii din zona, le-a oferit pana la 13 salarii compensatorii, in functie de vechime, in timp ce colegii lor din Germania sau Franta au primit, in conditii…

- Cei aproximativ 300 de angajati de la fabrica Nestle din Timisoara, care se afla in greva japoneza de o saptamana, purtand banderole albe la brat, au decis sa protesteze in fata fabricii.

- Angajatii Nestle care vor fi disponibilizati de la fabrica din Timisoara, ce urmeaza sa fie inchisa, vor protesta incepand de luni, solicitand pachete sociale compensatorii la nivelul celor din celelate state europene de unde compania a mai plecat.

- Salariații care vor fi concediați colectiv in acest an de la Complexul Energetic Oltenia beneficiaza de mai puține facilitați decat cei plecați in anii trecuți. In programul aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor este pre...