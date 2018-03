Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Marin a vorbit despre un subiect sensibil din viața ei, dragostea. Deși nu a fost prea norocoasa la acest capitol, “Zana surprizelor” este in continuare indragostita de iubitul și nu este dispusa sa faca niciun compromis, daca relația nu merge. Bruneta…

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale “Jurnalele Vampirilor“, “The Originals“ și “H2O“, trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. „Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia dupa ce…

- Cum a aflat soțul Laurei Cosoi ca va deveni tata de fata. Actrița a gasit un mod inedit de a-i da vestea cea mare lui Cosmin. Totul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna. Laura Cosoi a pus o rochie de fetita in brad, dat fiind faptul ca era in perioada sarbatorilor de iarna, si a asteptat…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Competiția devine din ce in ce mai dura la „Asia Expres”. Ediția din aceasta seara vine cu accidentari. Daca prima zi in Laos s-a dovedit a fi un test al rabdarii și al rapiditații, probele de acum ii vor supune la un efort și mai mare, care i-ar putea costa pe unii dintre aceștia locul […] The post…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Gabriela Cristea a devenit mamica in a doua jumatate a anului trecut și, spre deosebire de alte femei, nu a inceput imediat cure de slabire pentru a scapa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Ba din contra! Vedeta s-a alimentat corespunzator pentru a alapta. „Am vrut sa o alaptez pe fetița…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- O vedeta Pro Tv a fost ucisa cu sange rece chiar de soțul ei. Polițiștii au gasit-o pe femeie in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o cu sange rece, soțul acesteia s-a aruncat de la etajul 7, pierzandu-și și el viața.

- In timp ce procesele pentru recuperarea caselor sale sunt la un pas de finalizare, Oana Zavoranu se distreaza de minune. Pentru ca a pierdut la un joc, Oana și-a machiat strident soțul și l-a transformat intr-o veritabila piți. Ca umilința sa fie maxima, aceasta l-a filmat și l-a postat pe contul ei…

- Andreea Balan a marturisit, intr-o emisiune TV, cum l-a cunoscut pe soțul ei, actorul George Burcea. Cantareața și vedeta TV a dezvaluit ca l-a intalnit la un casting, ea avand nevoie la momentul respectiv de un barbat pentru un videoclip. „L-am ales la un casting, aveam nevoie de un barbat frumos pentru…

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac la adresa celor pe care le numeste „mocangiste”. Bruneta e suparata foc pe vedetele de la noi care iși mint fanii ca țin tot felul de regimuri pentru ca sunt sponsorizate de alte companii, cand adevarul este cu totul altul. Zavoranca nu s-a abținut și le-a aruncat…

- Oana Zavoranu si soțul ei, Alex Ashraf, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezita sa iși arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. De Ziua Indragostitilor, Oana Zavoranu și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste. Fanii…

- Mesajul Oanei Zavoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezita sa iși arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. De Sfantul Valentin, Oana și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste.…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf, sotul ei, au timp de distractii! AU pariat insa pe ceva, iar barbatul a pierdut. Asa ca a trebuit sa suporte consecintele. S-a lasat pe mana Oanei, care l-a machiat si a publicat videoclipul direct pe contul personal de Facebook. A

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte si-a serbat ziua de nastere intr-un club din Capitala. Alaturi de ea au fost prietenii apropiati, insa nu si Ilie Nastase, inca sotul ei. Vedeta a vrut sa le arate prietenilor virtuali ca, desi a bagat divort de sotul ei, acesta i-a trimis un…

- Oana Zavoranu si-a invinetit, la propriu, sotul! Alex Ashraf a pierdut un joc, iar bruneta s-a hotarat sa-si demonstreze talentul in make-up, facand experimente pe el. Vedeta l-a machiat pe sotul ei, iar rezultatul a facut deliciul internautilor, dupa ce Zavo a postat videoclipul cu intreg procesul…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Oana Zavoranu a facut un anunț cu totul șocant. Vedeta a afirmat ca vrea sa vorbeasca cu spiritul mamei sale moarte. Vedeta tv nu a avut o relație deloc buna cu mama sa, Marioara Zavoranu, cea care a incetat din viața in luna aprilie a anului 2015. Un specialist insa a avertizat-o despre riscurile pe…

- Oana Zavoranu a continuat discutia privind folosirea unei mame surogat, la o emisiune tv. Vedeta a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces si a luat o decizie radicala in ceea ce o priveste. Invitata la Xtra Night Show, Oana a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces, alegand sa…

- Un copil e tot ce ii lipseste Oanei Zavoranu, dar vedeta e pe cale sa schimbe acest lucru. Bruneta este pregatita sa devina mama, chiar daca nu vrea sa poarte in pantece bebelusul. Vedeta a anuntat ca isi cauta o mama surogat care sa aduca pe lume pruncul in locul ei. Pentru tot efortul ei, […]

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza cu siguranta unul dintre cele mai indragite si mai frumoase cupluri din showbizul romanesc, iar vedeta este hotarata sa dovedeasca tuturor acest lucru.

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- Oana Zavoranu a primit un cadou in valoare de 1.500 de euro cu ocazia onomasticii sale. Vedeta este fericita ca are un nou pisoi. Oana Zavoranu s-a distrat de ziua ei si a recunoscut ca a baut mult alcool. „Am copii de toate rasele: irlandezi, britanici, egipteni si rusi. Suntem o familie polivalenta.…

- De Sf. Ion, Oana Zavoranu si-a aniversat ziua de nume si a petrecut in stil mare. Vedeta a povestit cum a petrecut si ce cadou de 1.500 de euro a primit de la sotul ei, Alex. Oana Zavoranu nu spune niciodata nu unei distracții pe cinste, insa de aceasta data, conform spuselor Oanei Zavoranu, vedeta…

- Alex a avut grija ca iubirea vietii sale sa aiba o zi perfecta, si i-a cumparat o pisica in valoare de 1.500 de euro, scrie click.ro. Oana a filmat-o si a facut-o deja celebra pe retelele de socializare. Se stie deja cat de mult iubeste Oana pisicile, avand deja mai mult de patru carora le-a dat…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente pe care nu are cum sa le uite. Vedeta a avut parte de un șoc in cabinetul unui fost politician. Puțina lume iși mai amintește de acuzațiile pe care Oana Zavoranu le facea la adresa politcianului Corneliu Vadim Tudor, care a incetat din viața in luna septembrie a anului…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Vedeta a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori, probabil, acest eveniment fericit din viața lor.

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri intime in cadrul unei emisiuni de televiziune. Ea a explicat ca a ramas insarcinata de mai multe ori, dar a explicat ca iși dorește o mama-surogat atunci cand va decide sa devina mamica. Oana Zavoranu este casatorita cu Alex Ashraf . Acesta este cel de-al doilea soț…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, Catalin, sotul Dianei Bisinicu, a dezvaluit cum reuseste vedeta sa il tina departe de alte femei. Metoda aleasa de artista nu ii va supara rau de tot pe barbati.

- Oana Zavoranu a marturisit ce i-a facut lui Alex Ashraf inainte ca acesta sa-i devina soț cu acte in regula. Oana Zavoranu, care și-a lansat propriul parfum , este cunoscuta pentru faptul ca este nonconformista și ca face și spune doar ceea ce vrea. La o emisiune de televiziune, Oana Zavoranu, care…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza o familie in adevaratul sens al cuvantului din septembrie. Inainte sa ajunga sa se cunune in biserica, au avut, insa, o relatie cu nabadai! „Nu stiu cum a ajuns acest baiat sa ma duca unde nu m-a dus nimeni. Imi doream sa ma vad cu cununiile pe cap. Vreo 12 persoane…

- Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei. Vedeta a primit in dar de la partenerul de viața un telefon pe care și-l dorea foarte mult. Oana Zavoranu, JIGNIRI GRAVE la adresa la Oanei Roman. Este SCANDALOS Oana Roman a apreciat gestul facut de…

- In aceasta seara, Oana Zavoranu a facut marturisiri care iti dau fiori reci pe sira spinarii. Vedeta a povestit ca in casa in care locuieste cu sotul ei arab se intampla fenomene paranormale, iar unele dintre ele au fost inregistrate de camerele de filmare pe care le are instalate in resedinta. De altfel,…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…