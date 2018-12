De ce nu are Romania autostrazi?

"Nu avem pentru ca nu a existat o viziune strategica, nu a existat un acord strategic pe infrastructura Romaniei, care sa fie susținut unanim de toate partidele politice. Nu a existat o coerența in care s-a acordat finanțarea pentru sectorul transporturilor, incompetența, neștiința, nesimțire, lipsa capacitații administrative, lipsa capacitații specialiștilor din sistem”, a declarat Alexandru Nazare.

Banii au fost suficienți?

"Am avut bani, dar au fost alocați fara cap. Nu au fost alocați conform unei viziuni, nu am gandit inainte. In infrastructura…