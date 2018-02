De ce nu au mai aparut Printul William si Printul Harry in Star Wars

Stiri pe aceeasi tema

- Printii William si Harry ai Marii Britanii nu au mai aparut in rolurile de soldati ai Imperiului Galactic in noul film „Star Wars“, scenele cu ei fiind taiate la montaj dintr-un motiv cel putin amuzant.

- Prințul Harry și Meghan Markle vor petrece primul Valentine’s Day logodiți, nu așa cum probabil te aștepți, cu cina romantica și flori, ci într-o calatorie oficiala în Scoția.

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Darth Vader, primul in topul celor mai populare personaje negative din cinematografie Darth Vader din franciza cinematografica „Star Wars” i-a invins pe Joker, Hannibal Lecter si Voldemort si a fost desemnat cel mai popular personaj negativ din filme din toate timpurile. Joker, personajul malefic…

- Pâna în 1917, Familia Regala din Marea Britanie nu a folosit deloc nume de familie. Era folosit doar numele dinastiei, precum Casa Tudor sau Casa York, pâna când Regele George al V-lea a decis sa schimbe aceasta tradiție. Inițial, Regele George facea parte din Casa…

- Ducele de Cambridge s-a intalnit cu fosti miliatari la spitalul pentru copii Eveline din Londra, in sprijinul initiativei Step Into Health, program care va ajuta veteranii sa se reintegreze in viata civila.

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- O trupa din Norvegia a uimit Rusia. Gașca de muzicieni a facut ceva cu totul inedit și a lasat spectatorii muți de uimire. Aceștia au venit cu intrumente muzicale facute din gheața, iar timp de cateva ore, publicul a fost in delir.

- In timp ce „Star Wars: The Last Jedi“ a primit atat reactii pozitive, cat si negative din partea fanilor francizei, in cel de-al optulea episod exista un personaj pe care toata lumea l-a laudat: Kylo Re/Ben Solo. Mai mult, o scena in care el se afla in centru a dat nastere unui nou trend pe retelele…

- Actrita irlandeza Peggy Cummins, cunoscuta pentru rolul „femeii fatale” din filmul noir „Gun Crazy”, lansat in 1950, a murit la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, scrie hollywoodreporter.com. Cummins s-a nascut la 18 decembrie 1925, fiind al treilea copil al familiei…

- “Star Wars: The Last Jedi”, al optulea lungmetraj din franciza “Razboiul stelelor”, se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american și la inceputul lui 2018. ”Star Wars: The Last Jedi” a depasit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din lumea intreaga, de la lansare. In…

- Multi dintre telespectatori si-au dorit si pana la urma s-a intamplat, pentru ca Andreea Mantea a ajuns in pat cu partenerul ei ”de scena”, Victor Slav. Si nu oricum, pentru ca renumitul cuplu a fost surprins de camerele de luat vederi! Bianca Dragusanu, iubita lui Victor Slav si colega de trust a Andreei…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Potrivit presei britanice, etse pentru prima data cand o persoana care nu este casatorita cu un membru al familiei regale participa la celebrari. Printul William, duce de Cambridge, printul Philip, duce de Edinburgh, Catherine, ducesa de Cambridge, Meghan Markle si printul Harry au mers pana la biserica.…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Un aranjament de statuete reprezentand scena Nasterii Mantuitorului, montat in spatele Primariei Arad, a ajuns subiect de presa dupa ce localnicii au observat ca lipseste chiar reprezentarea lui Iisus Hristos.

- Cele mai asteptate fotografii ale momentului au aparut. Toata lumea statea cu sufletul la gura, asteptand momentul ca Printul Harry si Meghan Markle sa realizeze imaginile care marcheaza logodna lor.

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Daca ar fi sa ne amintim tabloul de familie din ziua nuntii Camillei cu Printul Charles, am sesiza ca acolo erau, pe langa Printul William si Printul Harry, alti doi tineri, pe care, insa, nu-i cunoastem. Ei bine, cei doi erau copiii din mariajul anterior al Camillei, practic fratii vitregi ai Printilor…

- In varsta de doi ani, Printesa Charlotte va merge la o cresa din Capitala Marii Britanii, anuntul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii. "Ducele si Ducesa de Cambridge anunta ca Printesa Charlotte va merge la Willcocks Nursery School din Kensington, in vestul Londrei, din ianuarie".…

- Publicatia Metro scrie ca „zeci de mii de romani, alaturi de capetele incoronate ale Europei, i-au adus omagii Regelui Mihai, care a fost inmormantat sambata". Presa remarca ceremonia funerara impresionanta, care i-a emotionat pana la lacrimi pe cei prezenti, printre care s-au numarat cele cinci fiice…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook o poza in care judecatorul CCR Daniel Morar apare la masa cu deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei Ordonante 13. Pe vremea cand era sef al DNA, Daniel Morar era blamat constant de PSD. In ultima vreme, ca judecator CCR, Daniel Morar a sustinut…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Artizanii din Napoli si-au instalat ca in fiecare an tarabele in orasul vechi. Anul acesta, pe langa statuetele traditionale care prezinta scena nasterii Domnului, au aparut si alte figurine, mai putin obisnuite.

- Ducele și Ducesa de Cambridge nu sunt vazuți niciodata ținandu-se de mana in public, spre deosebire de Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut ținandu-se de mana și chiar facand gesturi tandru. Kate Middleton și Prințul William sunt destul de rezervați cand vine vorba de demonstrații…

- Prințul William a ținut sa faca o gluma dupa ce a fost confundat in aceasta dupa-amiaza cu fratele sau, Prințul Harry: „Nu sunt roșcat!”. Ducele de Cambridge a parasit o conferința pe tema agresiunii cibernetice, unde a fost prezent impreuna cu soția sa, Kate, cand a facut apel la un membru…

- Ela Craciun, selfie cu Kim Kardashian și poze alaturi de familia regala in Londra, in mini vacanța de 1 decembrie. Vedeta TV și-a alocat patru zile de relaxare și distracție alaturi de fetița ei, Alesia, bucurandu-se de atmosfera de sarbatoare. In periplul lor prin Londra, Ela și Alesia au admirat…

- Chef Scarlatescu este un patriot convins, care nu rateaza nicio șansa de a duce mai departe tradițiile culinare și gustul autentic al mancarii romanești. Weekend-ul acesta, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, juratul ,,Chefi la cuțite” a organizat in Alba Iulia Festivalul Gustului Romanesc, iar vizitatorii…

- Jandarmii si protestatarii s-au imbrancit, astazi, in Piata Victoriei, dupa ce reprezentantii fortelor de ordine au venit pentru a cere explicatii unuia dintre manifestanti, in urma incidentelor mai multe persoane fiind ridicate si duse la o sectie de politie, potrivit Mediafax. Disputa a aparut dupa…

- Selena Gomez a inceput sa planga pe scena, in timpul discursului de mulțumire pentru acordarea premiului „Femeia anului 2017”, acordat de catre Billboard. Cantareața in varsta de 25 de ani a dedicat acestui premiu prietenei sale, Francia Raisa, care a fost alaturi de ea pe scena, pentru ca „i-a salvat…

- Inspectoratul Scolar Teleorman va demara o ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Poroschia, dupa ce au fost facute publice cateva imagini in care o profesoara este palmuita si injurata, in sala de clasa, la terminarea orelor. Potrivit observator.tv, incidentul s-ar fi petrecut marti, la…

- Prințul Harry și Meghan Markle, au stabilit sa se casatoreasca anul viitor, in primavara, mai exact in luna mai, la fix șase luni de la anunțarea logodnei lor. De ce in luna mai? Pentru ca fratele lui, Prințul William, și cumnata Kate Middleton așteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil al…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle s-au logodit luni, iar prietenii, dar mai ales familiile celor doi le-au urat toate cele bune tinerilor indragostiți. Daca Ducesa de Cambridge s-a declarat foarte incantata de noua membra a familiei regale, marturisind ca: „William și cu mine suntem absolut incantați,…

- Elisabeta Curucu,A o pensionara in varsta de 71 de ani, din localitatea Negoi, le-a spus politistilor, miercuri dimineata, ca, in timp ce mergea pe drumul comunal din apropierea locuintei sale, a observat pe jos un portofel in care se aflau mai multe bancnote. De indata ce a gasit portofelul, femeia…

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului 2018, dar oare s-ar fi gandit vreodata ca va fi membra a Familiei Regale Britanice? Meghan Markle și Prințul Harry se vor casatori in luna mai a anului viitor. Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna,…

- Acum ca nu mai incape indoiala ca Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, o alta intrebare se afla pe buzele supușilor regali: ce titulatura va purta actrița dupa ce va intra in familia regala britanica? Au anunțat ca sunt logodiți și ca se casatoresc in primavara anului viitor Ei bine, presa…

- Daniel Zamfir a spus ca nu se va duce duminica la protestele impotriva Guvernului. Senatorul PNL este de parere ca in acest moment ceea ce ”trebuie schimbat in Romania trebuie schimbat in Parlament”. Daniel Zamfir nu crede ca goana dupa ”#hastag-uri și like-uri” poate fi motorul de creștere al populației…

- Invitata la una dintre multele Gale la care a fost premiata de-a lungul vieții sale, Stela Popescu si-a uimit admiratorii cu un discurs care nu parea ca ii apartine. Citeste si Stela Popescu a murit la 81 de ani. Florin Piersic, sfasiat de durere: E una din cele mai triste vesti. Era atat…

- Traditionala reclama de Craciun a aeroportului Heathrow. Ce mai fac Doris si Edward - VIDEO Aeroportul Heathrow a lansat traditionala sa reclama de Craciun, ce-i are ca protagonisti pe ursii Doris si Edward. Anul acesta, povestea ne poarta pentru inceput catre prima lor intalnire, de Craciun. Finalul…

- Prințul William și Prințul Harry vor juca în noul film Star Wars: The Last Jedi alaturi de actorul Tom Hardy și de artistul britanic Gary Barlow. Moștenitorii casei regale vor juca în Star Wars: The Last Jedi, interpretând rolurile Stormtroopers, alaturi de Tom Hardy și artistul…

- Selena Gomez s-a facut blonda. Iata cum a aparut la American Music Awards! Selena Gomez a participat aseara la American Music Awards si a tinut sa ofere o aparitie de neuitat. Artista, cunoscuta pentru parul sau negru ori ciocolatiu, s-a facut peste noapte blonda. Noul look a uimit pe toata lumea si…

- O noua scena din Titanic (taiata inițial la montaj) a aparut pe internet, iar aceasta te va emoționa cu siguranța! Sa recunoaștem, oricare dintre noi a plans puțin cand s-a uitat la Titanic și, ori de cate ori vom vedea acest film, unele scene ne vor emoționa in continuare. Daca te gandeai in schimb,…

- Prințesa Diana a fost importanta pentru mulți oameni, dar dincolo de orice rol pe care l-ar fi avut, aceasta a fost o mama iubitoare a doi baieți, Prințul William și Prințul Harry. In timp ce știm multe despre conexiunea speciala pe care Diana o avea cu baieții sai, exista un lucru mai puțin cunoscut…

- Hotararea de Guvern 668/2017, privind comercializarea produselor pentru constructii, publicata in Monitorul Oficial din 20 septembrie, schimba regimul de certificare a acestor materiale. Normativul este prevazut sa intre in vigoare...

