- Un incendiu devastator a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, o turla a catedralei prabusindu-se. Pomperii care incearca sa aduca sub control incediul au informat ca eforturile lor sunt indreptate spre a preveni caderea celui de-al doilea turn si salvarea lucrarilor de...

- Folosirea avioanelor pentru a stinge flacarile de la Notre-Dame, asa cum a sugerat presedintele american Donald Trump si au crezut toti parizienii sau aproape, nu este o optiune, a declarat luni seara Directia Generala de Securitate Civila, deoarece acest procedeu ar putea distruge cladirea care…

- Incendiul masiv izbucnit la Notre Dame din Paris ameninta sa mistuie in intregime faimoasa catedrala, dupa ce acoperisul deja s-a prabusit. Un purtator de cuvant al bisericii a spus ca intreaga catedrala ardea dupa ce turnul s-a prabusit, relateaza Press Association citand presa franceza.VEZI…

- "Este un eveniment exceptional, magic. Este pentru prima data cand le vedem de atat de aproape, intrucat au fost amplasate acolo in anii 1860", sunt declarații facute in urma cu trei zile, cand catedrala Notre Dame din Paris intra in atenția lumii prin vestea ca va fi restaurata. Impresionantul monument…

- Un incendiu puternic s-a declanșat luni seara la Paris, in Franța, la celebra catedrala Notre Dame. Potrivit surselor de la fața locului, acoperișul catedralei s-a prabușit complet. La locul evenimentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, care incerca sa stinga focul uriaș cu tunurile de…

- Un incendiu violent a izbucnit, luni seara, la catedrala Notre Dame din Paris. Catedrala construita în perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla s-a prabușit în urma flacarilor mistuitoare.

- Dupa 7 ore de la izbucnire, 100 de pompieri intervin in continuare pentru stingerea incendiului de la fabrica Solina din Alba Iulia. A fost nevoie de pomparea apei din raul Ampoi, care trece la mica distanța de locul incendiului, scrie Mediafax.Ovidiu Costea, purtatorul de cuvant al ISU Alba,…

- Noua strategie americana antiracheta va intensifica tensiunile la nivel mondial, a declarat joi pentru Interfax presedintele Comisiei Apararii si Securitatii din cadrul Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, Viktor Bondarev, relateaza Reuters.Presedintele american Donald…