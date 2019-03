De ce nu are Romania autostrazi? Ministrul Cuc: Avem antreprenori nesiguri, care nu-si fac treaba

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat strategia pe care o are pentru construcția de autostrazi in Romania. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii. Potrivit ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, compania deținută de CNAIR va participa la licitaţii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea sa construiasca autostrazi de la zero prin intermediul companiei pe care o detine, Antrepriza de Constructii, care va participa la licitatii alaturi de celelalte companii interesate si care nu va fi in niciun fel favorizata, a…

- Aflat in plina campanie de imagine, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a prezentat noi imagini de pe santierul autostrazi Lugoj – Deva. Iar acestea arata ca acolo se munceste, sunt numeroase utilaje si muncitori pe santier. De asemenea, se vede ca se lucreaza la…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si compania turca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret au semnat, sambata, contractul pentru proiectarea si executia Lotului 2 aferent Centurii de Sud a municipiului Bucuresti, la standard de autostrada. Valoarea contractului este…

- In cursul zilei de marți, 5 februarie vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara a declarat ca șoferii care nu au asigurare ar putea fi identificați foarte simplu, prin intermediul camerelor de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). O oferta de nerefuzat.…

- Toate autostrazile și drumurile naționale din zonele aflate sub incidența Codului galben de ninsori și viscol, incepand de joi seara, erau deschise circulației, fara restricții, vineri, la ora 17:30, a informat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit mediafax.Citește…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) utilizeaza zeci de camere amplasate pe mai multe drumuri naționale prin care șoferii care circula cu mașina pe rețeaua de drumuri din țara noastra fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși. Potrivit informațiilor furnizate…