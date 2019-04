Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca decizia PSD de remaniere a Guvernului prin inlocuirea a trei miniștri, inclusiv Tudorel Toader, adancește imaginea “de guvernare de balamuc”.Ion Cristoiu spune, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca PSD nu ar fi avut nicio justificare pentru a lua aceste…

- Premierul Viorica Dancila a votat, miercuri, la CEx-ul PSD, pentru retragerea sprijinului acordat ministrului Tudorel Toader, iar dupa ședința, prim-ministrul a ieșit la declarații ca sa il critice. Dancila a spus despre Toader ca ”a greșit cand a spus ca va face anumite lucruri și nu le-a facut”.…

- „Dacian Ciolos si Dan Barna ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru functia de ministru al Justitiei. Eugen Nicolicea este unul dintre autorii asaltului PSD impotriva Justitiei, un impostor fara pregatire juridica temeinica, o bataie de joc pentru…

- Dupa dezbaterea si votul asupra reexaminarii modificarilor la Codul penal, presedintele de sedinta, senatorul PSD Claudiu Manda, a constatat lipsa cvorumului si a declarat 'sedinta inchisa'. Amintim ca Viorica Dancila a anuntat ca Eugen Nicolicea va fi propunerea PSD pentru functia de ministru…

- ”S-a votat și s-a acceptat demiterea domnului Tudorel Toader, sper sa fie dublata și de demisie. Sper sa fie dublata și de demisie” a anunțat Viorica Dancila. Oana Florea este propusa pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Liviu Brailoiu este propunerea pentru Ministerul pentru…

- "Mi s-a mai propus si am refuzat in mod constant aceasta propunere. Oricum, ceea ce am de spus si ceea ce am de auzit se discuta strict in interiorul Comitetului Executiv, nu as vrea sa anticipez nici argumentele pentru asemenea tema de discutie si nici raspunsul meu, pentru ca ar fi incorect fata…

- Seredinschi a lansat cel mai nou single, „Iarta-ma sa te iert”, in primul sau concert din București, un show extraordinar intre prieteni, inconjurat de fani și artiști prieteni. „A fost senzațional! A fost un super vibe, la un moment dat nu mai ințelegeam pentru ce piesa se striga “Bis!”. Evident ca…

- Alex Bodi și-a surprins prietenii virtuali cu o imagine, in care apare alaturi de bunica lui, care locuiește la Mediaș. Astfel ca, internauții au avut ocazia sa il vada pe iubitul Biancai Dragușanu, intr-o alta ipostaza decat cea cu care i-a obișnuit. "Sa fie sanatoasa!!!" Semeni cu bunica ?" Sa traiasca…