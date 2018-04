Stiri pe aceeasi tema

- Imperiul construit de Napoleon a fost construit cu ajutorul curajului a milioane de oameni. Desi acesta este printre cele mai cunoscute personaje istorice ale Frantei, nu toti cei care au luptat si au murit pentru el erau francezi.

- "Am realizat faptul ca aceasta revolutie a 5G va avea impact asupra tuturor sectoarelor economiei. Europa este vazuta cumva pe locul 3 in urma Americii de Nord si a Asiei, aici incluzand Coreea de Sud, Japonia, China, si din perspectiva nevoii de piete mari pentru dezvoltarea 5G. In Europa, trebuie…

- Monica Gabor și-a regasit fericirea in brațele lui Mr. Pink, un om de afaceri chinez stabilit la Los Angeles. Frumoasa șatena este implicata in afacerile lui și este și o mama vitrega perfecta pentru micul Anthony. Recent, Monica a postat o fotografie in care apare la masa alaturi de logodnicul ei.…

- Locuitorii din județul Timiș, și nu numai, pot urmari și in acest an live pe Internet doua cuiburi de berze monitorizate video 24 de ore din 24, aflate in satele Carpiniș și Carani. Camerele video au fost montate, in urma cu cațiva ani, de Cristian Ilea, un timișorean pasionat de viața animalelor salbatice.…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Temperaturile scazute si vremea rea care s-au asternut in tara fac ravagii la tot pasul. Mai multe drumuri sunt restrictionate din cauza ghetii. Soferii sunt rugati sa fie foarte atenti la volan.

- "Buna dimineața, prieteni dragi! Sunteți deja peste 5500 care ma susțineți in lupta mea impotriva abuzurilor! Dupa Paște, vreau sa discutam și despre alte proiecte de legi pe care vreau sa le discutam impreuna, aici, pe grupul nostru! Sunt convins ca vom fi din ce in ce mai mulți! Și sa nu uitați…

- Samsung nu a exagerat cand a ales sloganul “Camera Reimagined” pentru a celebra imbunatatirile aduse camerei foto oferita de telefoanele Galaxy S9. Bine ascunse in modulul de marimea unei unghii, se afla un nou mecanism care permite ajustarea aperturii folosite la focalizarea imaginii, punand accentul…

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Oamenii de știința avertizeaza: magneții de frigider pot cauza grave probleme de sanatate. Iar, in unele cazuri, ne pot chiar ucide. Mai multe studii au scos la iveala pericolele ascunse ale magneților, care sunt accesorii foarte indragite de mulți oameni de pe glob.

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Derapaje NEcontrolate in Cluj: zapada depusa pe strazi, pericol public GALERIE FOTO Se circula in conditii de iarna, vineri, in Cluj, iar zapada depusa pe carosabil poate devenii o adevarata capcana pentru soferi. Zapada care a acoperit carosabilul face ca sofatul sa devina, în unele cazuri,…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- Inainte ca orice mare cutremur sa se petreaca, natura ne ofera o serie de semne. Acestea se numesc semnele premergatoare unui cutremur și au fost analizate de-a lungul timpului de oamenii de știința, pentru a putea ințelege fenomenul cat mai bine.

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- In urma cu citeva zile, pe adresa redactiei noastre au parvenit mai multe mesaje din partea unor locuitori ai sectorului Ciocana din capitala. Oamenii se pling ca, odata cu racirea timpului, nu mai pot iesi la balcoane si sint nevoiti sa-si usuce hainele chiar in casa. Problema o constituie fumul emanat…

- Panica din cauza unui incendiu la Primaria Poienarii de Muscel, județul Argeș. Toți angajații au fost evacuați, miercuri, dupa ce flacarile au mistuit acoperișul sediului Primariei. Pompierii au fost alertați sa intervina, dupa ce un incendiu a cuprins sediul Primariei din localitatea Poienarii de Muscel,…

- Cum ar trebui sa mancam daca nu vrem sa ne ingrsam, aflam datorita unui studiu recent dat publicitatii, care avertizeaza despre modul cum trebuie sa mancam, informeaza bmj.com. Oamenii de stiinta japonezi au descoperit ca in comparatie cu persoanele care infulecau, cele care mancau cu viteza normala…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara face un apel urgent. Oamenii cu suflet mare, cu grupa de sange AB negativ, sunt incurajați sa doneze sange, astazi, pentru doua cazuri grave, internate la spitale din Timișoara. “Atenție, urgent. Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand de maine…

- I-a cumparat fetitei ciocolata bio de la un hipermarket din Constanta, dar cand a desfacut ambalajul a constatat cu stupoare ca a primit, bonus, si viermi. Grav este ca micuta de 10 ani a apucat sa manance din ea. A doua zi, tatal a cerut acelasi produs, de la acelasi magazin, si, din nou, ambalajul…

- Daca te afli in randul celor care baga in gura mai multi cartofi prajiti deodata este posibil sa fii genul care isi face griji din orice, sustine un expert. Chef Tushar de la McCain Foods Kitchen a vorbit despre trasaturile de caracter dezvaluie de obiceiurile alimentare. Cartofi prajiti…

- Cand ne asezam in masina si pornim motorul, pornim si aerul conditionat, fara sa ne gandim la pericolul la care ne expunem (si la care expunem si pasagerii). Atunci cand ne lasam masina afara, o lasam desigur cu geamurile inchise, ceea ce duce la acumularea benzenului in interior. Astfel,…

- O defectiune la o teava de apa potabila a dat mari batai de cap localnicilor din satul Bac, comuna Bubuieci. Oamenii spun ca din cauza unor lucrari necalitative, efectuate la apeductul instalat acum o luna, s-au scurs tone de apa, iar pe drumul neasfaltat s-a format namol.

- O tanara din Constanța a fost violata intr-o casa de pariuri, unde fata lucra. Agresorul este un fost militar. Agresiunea s-a produs intr-o casa de pariuri din centrul Constanței, unde tanara de 19 ani lucra ca operatoare. Fostul militar a supus-o pe fata unor umilințe de neimaginat. Dupa ce a violat-o,…

- O tanara de 24 de ani din Bangkok și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de tren in timp ce iși facea un selfie pe șine, alaturi de un prieten. Un alt prieten al celor doi a spus ca erau in stare de ebrietate și au vrut sa faca o poza cu trenul. Nu au observat un alt tren ce venea…

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- Baiatul unui fost mare cantaret din Romania a dat lovitura vietii. Acesta a ajuns deputat intr-o alta tara. Este vorba despre Dragos Dolanescu, baiatul regretatului Ion Dolanescu. Daca Ionut a urmat cariera tatalui, Dragos, stabilit in Costa Rica, a fost ales deputat. Pana acum, avea o cariera bine…

- Apple a popularizat protectia pentru ecran din sticla de pe smartphone-uri, in timp ce alti producatori au inceput in ultimii ani sa cocheteze cu materiale mai rezistente, precum safirul. Se pare insa ca in viitorul nu foarte indepartat, am putea sa beneficiem de smartphone-uri cu protectie pentru ecran…

- Vodafone Romania este cea mai rapida retea mobila de generatie 4G din tara, potrivit testelor efectuate de utilizatorii din Romania pe conexiuni 4G, 4GA si 4.5G (LTE) in 2017 cu ajutorul Speedtest by Ookla, aplicatie de testare si analizare a vitezei de internet. Rezultatele a…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- VIDEO | Pasiunea ascunsa a frumoasei Nicole Kidman. Adora sa manance insecte Actrita australiana Nicole Kidman a marturisit ca ii place sa manance insecte si a si demonstrat acest lucru, intr-un proiect video realizat de revista Vanity Fair. Actrita în vârsta de 50 de ani a facut o…

- Deși nu a mai nins de mai bine de o saptamana, locuitorii din trei sate din comuna Scarișoara se confrunta inca cu probleme din cauza zapezii. Este vorba despre Preluca, Purcelești și Runc, unde drumurile au ramas necurațate, fiind acoperite și acum de nameți. Oamenii spun ca sunt izolați și ca iși…

- Zeci de mii de oameni din toata tara au protestat, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la…

- Alimentarea cu apa potabila este fi intrerupta, de vineri, in 16 localitati din judetele Dolj si Gorj, din cauza unei avarii la conducta Izvarna-Craiova. Oamenii vor putea avea apa la robinete cel mai probabil duminica dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oamenii ar trebui sa aiba incredere in propriul instinct, mai ales atunci cand vine vorba de increderea acordata celor din jur. Acestea fiind spuse, sa vedem care sunt cele 7 persoane in care nu trebuie sa ai incredere: Barfitorul Prima persoana de pe lista este barfitorul. Din fericire, acesta este…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Elevul de serviciu pe scoala, activitate cunoscuta de toti dintre noi, ziua in care unul sau doi elevi, prin rotatie, nu efectueaza cursurile scolare ci se ocupa de supravegherea intrarii in unitatea de invatamant va disparea. Anuntul a fost facut de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop.Acesta a anuntat…

- Aproximativ 13.000 de turiști sunt blocați în stațiunea elvețiana Zermatt, din cauza caderilor masive de zapada, dar și a riscului crescut de avalanșe. Oamenii au ramas fara curent, iar drumul de acces catre celebra stațiune de schi este închis. „Sosirile și plecarile catre…

- O pereche de sisteme de AI creata recent poate diagnostica bolile de inima si cancerul pulmonar mai precis decat doctorii umani. Acestea au asadar potentialul de a salva miliarde de dolari, alaturi de nenumarate vieti, daca sunt adoptate la...

- Milioane de locuitori din Tokyo au primit vineri o alerta foarte ingrijoratoare pe telefoanele mobile care ii avertiza in privinta iminentei unui seism puternic, ceea ce s-a dovedit a fi in cele din urma o informatie falsa provocata de producerea aproape simultana a doua cutremure de mica intensitate,…