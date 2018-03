Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat luni, legat de neinvitarea fostilor presedinti PSD la Congresul de sambata, ca isi asuma "scaparea", dar nu s-a dorit ca fostii lideri sa fie prezenti la un eveniment care se anunta...

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Am avut o prima intalnire…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Viorica Dancila crede ca este o ”scapare” ca de la congresul PSD au lipsit fostii presedinti de partid. "Cred ca a fost o scapare, am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului. A fost o scapare acest lucru. (...) Nu puteam eu sa fac invitatii", a aratat premierul Viorica Dancila.…

- Liviu Dragnea a avut primul mesaj catre social-democrați dupa Congresul care a avut loc pe 10 martie. Liderul PSD a avut un avertisment pentru noua structura a partidului. Luni s-a reunit in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila vine cu explicatii neasteptate cu privire la absenta fostilor presedinti ai PSD de la congresul din acest weekend. Intrebata de ce nu au fost invitati fosti lideri precum Ion Iliescu sau Adrian Nastase, Dancila sustine ca a fost doar..."o scapare".Citeste si: Gabriela…

- "Sper ca acei colegi care au fost puțini suparați in perioada anterioara sa treaca peste aceasta etapa. Daca țin la PSD, la oamenii care ne-au votat și care așteapta rezultate de la guvernare, sa-și reia activitatea in interiorul partidului și sa nu creeze un alt pol de putere. Acest lucru ar face…

- Congresul extraordinar PSD, organizat sambata la Sala Palatului, s-a terminat, dupa sapte ore, fara prea multe rezultate surprinzatoare.Viorica Dancila, sustinuta de Liviu Dragnea, a devenit noul presedinte executiv, lasandu-i in urma pe Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii sai…

- Congresul pe care PSD l-a organizat sambata a fost primul din istoria partidului in care nici un alt fost presedinte al formatiunii politice nu a fost invitat sa participe la marea intalnire din Capitala. De la Ion Iliescu si...

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Viorica Dancila este noul presedinte executiv al PSD, iar Marian Neacsu isi pastreaza functia de secretar general. Desi anuntase zilele trecute ca nu va cere un vot de incredere la Congresul partidului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut o reconfirmare verbala a sefiei sale, care a fost urmata…

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- PSD este si va ramane o echipa, cea mai performanta, care va continua sa aduca romanii in clasa de mijloc si sa aduca milioanele de concetateni plecati in lumea larga acasa, a declarat sambata, la Congresul extraordinar al partidului, secretarul general, Marian Neacsu. "Noi, PSD, suntem cel mai mare,…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa nu si pentru presedintele partidului.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La eveniment a venit și Kelemen Hunor, liderul UDMR o prezența surpriza.

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD.

- Membri ai Asociației 21 Decembrie, victime ale evenimentelor grave din 13-15 iunie 1990, fac un apel azi 9 martie 2018, ca inculpatul pentru crime impotriva umanitații, Ion Iliescu, sa se autosuspende din funcțiunea de Președinte de onoare al PSD.

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Echipa de conducere a PSD pare ca prinde contur. Dupa ce Capitala i-a anuntat drept favoriti pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Marian Neacsu, a venit randul delegatilor PSD Cluj la Congresul de sambata al partidului sa-si anunte preferatii. Potrivit acestora, ei ii vor sustine, pentru functiile…

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila,…

- "La Congres veti vedea ce candidati vom avea, vota si sustine", a declarat, joi, potrivit Agerpres, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a adaugat ca "îi sustinem pe Liviu Dragnea, Marian Neacsu si Viorica Dancila", pentru functiile la care candideaza.…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte executiv propun si sustin candidatura lui Marian Neacsu, actual secretar general al Partidului…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD"Nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, alaturi de secretarul general Marian Neacsu si vicepremierul Paul Stanescu au sosit la Cotroceni, la consultarile cu Klaus Iohannis pentru nominalizarea noului premier. Impreuna cu delegatia PSD au venit si doi reprezentanti al ALDE: Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu.Liviu…

