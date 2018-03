Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei – 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, informeaza AGERPRES . Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi…

- Mult anuntata lege a vaccinarii se lasa asteptata. Deși autoritatile se laudau ca va intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, proiectul zace inca sertarele parlamentarilor. Intre timp, numarul deceselor din cauza rujeolei, o boala care poate fi estompata prin imunizare, a ajuns la 41. Ministerul Sanatatii…

- Grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița, precum și ultimii doi ani de liceu ar putea deveni ani obligatorii de școala, potrivit unui proiect de lege care va fi supus votului Parlamentului Romaniei in ședința din 29 martie. Concret, deputații PSD și UDMR, care au inițiat proiectul de lege, vor astfel…

- In Monitorul Oficial de marti a fost publicata OUG nr. 15/2018 care aduce clarificari aferente asigurarilor sociale. In perioada in care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei…

- Scandalul din sanatate ia amploare! Dupa ce Sanitas a iesit la rampa cu acuzatii, Federatia Hipocrat se alatura demersului si anunta declansarea unei greve generale. "Medicii și intreg personalul din sistemul de sanatate, afiliati Federatiei Sindicale Hipocrat si nu numai, decid deschiderea conflictului…

- Deputatul UDMR Mures Vass Levente a declarat luni, pentru AGERPRES, ca spera ca amendamentul referitor la neimpozitarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicilor de familie, adoptat in Comisia pentru sanatate din Camera Deputatilor, sa treaca si de Comisia de buget, astfel…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor…

- Deputatul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat, printr-un comunicat de presa, ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esențiale pentru accelerarea investițiilor publice, respectiv legea achizițiilor publice și legea parteneriatului…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc, a initiat, alaturi de un numar de 21 de senatori si deputati PSD, procedura de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Propunerea legislativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala. Actul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a depus, ieri, o declaratie politica la Camera Deputatilor cu privire la semnificatia Zilei Mondiale a Rinichiului, pe 8 martie 2018. Maricela Cobuz a tinut sa precizeze faptul ca Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita in fiecare an, in a doua joi a…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare pentru politisti la 75% din solda lor de baza si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel. OUG 91/2017 pentru…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- "Articolul 267 Cod Procedura Penala invocat in raspunsul DNA a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014, deci un protocol semnat de DNA in 2013 si de ANCPI la 30.01.2014 nu putea avea ca temei juridic un text care nu era in vigoare la acele date. Doar daca DNA nu are puterea magica de a prevedea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca, de Camera Deputatilor, permite oricarei persoane care...

- "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii…

- Aradul a contribuit in mod esențial la proiectul legislativ privind combaterea ambroziei. Grupul de lucru inițiat la Consiliul Județean Arad, in parteneriat cu Asociația Excelsior, universitați din Arad și Timiș, cadre medicale, societatea civila, a formulat amendamente care au fost incluse in texul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale, in așa fel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera ”in prezența majoritații membrilor sai”. Așadar, se aduce o simplificare a modului in care vor fi aleși judecatorii de la…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- „Din pacate, in fiecare saptamana aflam ca apar noi cazuri de persoane care au decedat din cauza gripei, printre acestea aflandu-se și copii, care cad victime inconștienței parinților, care se opun vaccinarii. Este inca un motiv in plus pentru a accelera procesul de adoptare a legii vaccinarii, aflata…

- Olguta Vasilescu: Daca au scazut salariile din mediul privat, angajatorul l-a furat pe angajat Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Proiectul de lege modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii si prevede ca, prin unitatile sale, SRI executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, executa interventia antiterorista, in conditiile metodologiei…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile. Diminuare se poate…

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate"."Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat…

- Inspectia Judiciara cere corespondenta dintre Comisia pentru alegerile din 2009 si Kovesi Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, relateaza Agerpres. Articolul 34…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Florian Bodog, despre acuzațiile lui Emanuel Ungureanu. Ministrul Sanatații a declarat ca afirmații facute de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale”. Mai mult, Bodog susține ca toate controalele Ministerului Sanatații la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost realizate…

- Emil Boc despre acuzațiile in cazul Lucan. Primarul Clujului a susținut ca nu a beneficiat de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan. Cat despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii Lukmed, edilul susține ca documentul a fost aprobat de Consiliul local Cluj-Napoca, inainte…

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand ca acesta a avut parte de un transplant in mod preferential.Citeste…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si vor acord o perioada pentru remedierea problemelor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri Ministerul pentru Mediul de…