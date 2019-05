Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Un englez sosește in Moldova, la sfarșitul secolului al XVII-lea, cu gandul sa deschida o tipografie. In cheama John Newcomb, romanizat Ion Nuca. Debarca la Galați. Inca un galațean intra in literatura cu o carte interesanta (in urma cu cateva luni prezentam la aceasta rubrica…

- Managerul lui Nicolae Guta a lamurit pentru „Adevarul“ cum a ajuns manelistul sa faca o dedicatie „celui mai tare partid din Romania – PSD“, gest pentru care cantaretul a fost aspru criticat chiar de fanii sai.

- "O parte din presa securistoida – hastagista – penelista – iohannista a luat foc cu indignare cand a ascultat maneaua lui Guța despre PSD ! S-au tavalit pe jos, au facut crize de nervi, au urlat de invidie. Dar mie chiar imi place mult, mult de tot ! Bravo, Guța !", a anuntat Codrin Stefanescu pe…

- Nicolae Guța intra in campania electorala. Celebrul manelist a compus o melodie electorala in favoarea social-democraților. Melodia, care conține pe fundal imagini de la mitingurile PSD din țara, are versuri...

- Un bestseller international publicat in treizeci si cinci de tari, cu peste un milion si jumatate de exemplare vandute in toata lumea, „Istoria albinelor”, de Maja Lunde, a aparut in librarii, romanul fiind publicat la editura Humanitas, in traducerea, din norvegiana, a Sandei Tomescu Baciu. „Adevarul”…

- Topirea ghețarilor dezvaluie toate secretele pe care Everestul le-a ingropat in zapada. De-a lungul timpului, trei sute de alpiniști au murit incercand sa cucereasca varful. Dintre aceștia, doar o suta au fost recuperați.

- Nicolae Guta a reusit intotdeauna sa atraga atentia, mai ales dupa ce si-ar fi facut operatie de micsorare a stomacului si a slabit enorm. La scurt timp, parea sa puna kilogramele inapoi, iar fanii erau ingrijorati.