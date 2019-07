Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au fost reținuți fiind acuzați pentru „trafic de droguri de risc si de mare risc”. Unul dintre barbați ar fi fost prins cu „pastile” pe care le procurase de la un alt barbat cu intenția de a le vande la festivalul „Dor de munte” din Poiana Brașov. Cel de-al treilea barbat, din București,…

- Un studiu global despre atitudinea oamenilor fața de știința releva ca exista o criza de incredere in vaccinuri in Europa. Doar 59 la suta dintre oamenii țarile occidentale au incredere in vaccinuri. Deși au sisteme de sanatate și educație dezvoltate, francezii sunt cei mai reticenți in aceasta privința,…

- Peste 2.500 de elevi de clasa a VIII-a din Alba, alaturi de colegi din țara, sunt așteptați de marți, 18 iunie, la examenul de Evaluare Naționala. Prima proba este cea de Limba și literatura romana, potrivit calendarului Ministerului Educației Naționale. Rezultatele vor fi cunoscute in 25 iunie, iar…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au aparut impreuna la primul eveniment monden dupa ce s-au casatorit. Cei doi au fost prezenți la Gala Health, Beauty & Lifestyle Awards. Acesta este primul eveniment la care brigitte Sfat și Florin Pastrama iși fac apariția impreuna dupa ce s-au cununat civil. la evenimentul…

- La extragerea de duminica, 19 mai, au fost selectate bonurile fiscale emise in data 24 aprilie 2019, cu o valoare de 914 lei. Acestea sunt castigatoare, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cererile de revendicare pot fi depuse incepand…

- In acest weekend, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei ai Serviciului Rutier de la Poliția Bihor au fost implicați in amplul concurs de educație rutiera „Memorialul Matei Virgil” (ajuns la a V-a ediție), organizat la Șuncuiuș. Din zece județe In competiție…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie au descoperit cocaina in toate mostrele de creveti testate intr-o zona rurala din estul Angliei. Au fost gasite, de asemena, urme de ketamina, populara ca drog...

- Virusurile marine au fost descoperite de la suprafata pana la o adancime de 4.000 de metri si de la Polul Nord pana la Polul Sud. Desi cele mai multe sunt inofensive pentru oameni, pot infecta viata marina, inclusiv balenele si crustaceele. Oamenii de stiinta abia incep sa inteleaga…