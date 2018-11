Donald Trump a confundat Tarile Baltice cu Balcanii si le-a criticat ca au destramat Iugoslavia

Presedintele american Donald Trump a incurcat Tarile Baltice din Europa cu cele din Balcani. In plus, Trump le-a reprosat liderilor Tarilor Baltice ca ar fi inceput razboaie in anii '90 care au dus la destramarea… [citeste mai departe]