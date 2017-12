De ce mint copiii, in functie de varsta lor De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca incep sa le nege, pentru a-i vedea pe acestia multumiti. Ce puteti face este sa nu va infuriati. Cu cat copilul isi va vedea parintii mai nervosi, cu atat va evita sa spuna adevarul. Laudati-l cand spune adevarul si stabiliti si niste consecinte pentru situatiile in ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Parinții care muncesc par sa se afle sub controlul subtil al unui complex legat de timpul de calitate in familie. Este susținut de o rețea de afaceri, carți și alte interese comerciale care fac timpul de calitate sa fie la fel de important ca apa și aerul.

- Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si…

- Peste o mie de copii cu nevoi speciale din Timis au ramas fara alocatia de hrana timp de jumatate de an. Parintii au sesizat Inspectoratul Scolar, care da vina pe birocratie. Copiii trebuie sa primeasca de la stat peste 330 de lei pe luna.

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de învatare care le afecteaza viata pentru totdeauna. Pentru copii, este deosebit de important somnul, spun specialistii de la Harvard, pentru…

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de invatare care afecteaza viata copilului pentru totdeauna.

- Parinții și bunicii, sunt așteptați sambata, 9 decembrie 2017, la ora 11.00, impreuna cu copiii și nepoții la un atelier inedit, unde cei mici vor avea ocazia sa invețe sa iși faca singuri turta dulce. Cu manuțe indemanatice, copiii vor prepara turta dulce in forma potrivita de sarbatori,…

- Fetița Oanei Roman, ședința foto spectaculoasa inainte de Craciun. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini unice cu familia ei. Izabela a cucerit internetul cu zambetul ei. Izabela a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Dovada sta in cea mai recenta ședința foto realizata…

- Peste 3.000 de persoane au primit de la reprezentanții Casei de Pensii Gorj ajutoare de inmormantare. De la 1 ianuarie 2017, ajutorul de deces a fost majorat la 3.100 de lei pentru un titular și la 1.500 de lei pentru un membru al familiei. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Gina Pistol, cu ochii in lacrimi, vorbește despre copilaria ei. ”Parinții mei s-au desparțit cand eram mica. Mama era ocupata cu munca și eu ramaneam sa am grija de fratele meu. Nu aveam prea multe lucruri pe vremea aia...”, spune vedeta.

- Este unul dintre personajele misterioase ale copilariei noastre, pe care il asteptam cu drag in fiecare an. Copiii din toata lumea si-au pregatit ghetutele in asteptarea lui Mos Nicolae. Se spune ca la noapte va veni la geamuri, va vedea copiii care dorm si daca au fost cuminti, le va lasa in bocancii…

- Curtea Constitutionala a avizat marti, 5 decembrie, proiectul de lege inaintat de catre Guvern pentru modificarea si completarea Constitutiei in ceea ce priveste numirea judecatorilor, transmite IPN.

- Facebook a lansat luni Messenger Kids, o aplicatie care permite celei mai mari retele de social media din lume sa se extinda pe o piata neaccesata pana acum, cea a copiilor cu varsta de pana la 13 ani, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Parinții cu copii pasionați de jocurile pe calculator au o șansa sa ii cunoasca mai bine cu ajutorul unui dicționar de gaming. A fost creat de jucatorii pe calculator ca sa fie ințeleși. Mai ales ca industria este infloritoare la noi: a produs anul trecut o cifra de afaceri de 145 de milioane de dolari. …

- Mai mult, cadrele didactice sustin ca traiesc in teroare de cand femeia s-a intors la birou si o acuza de un comportament inadecvat pentru un functionar public. Cu tipete si urlete. Asa a fost indemnata contabila de scoala din comuna Livada, judetul Arad, sa demisioneze. Parintii si profesorii sunt…

- Aproximativ 50 de parinți s-au strans la sediul Inspectoratului Școlar, ca sa discute cu cei care conduc invațamantul preuniversitar din Timiș. Ei cer ca școala copiilor lor sa nu fie desființata. Parinții se afla in acest moment la discuții cu inspectorii, in sala de ședințe a ISJ. Au venit…

- De vineri si pana duminica a avut loc la Bradu, prima editie a competitiei „Cupa Stelutelor Real Bradu”. Intrecerea a fost rezervata micutilor fotbalisti, la competitie fiind prezente echipe cu jucatori nascuti in anii 2008, 2009 si 2010. Vorbim aici despre copii ce au intre 7 si 9 ani. Competitia…

- Pe femeia de afaceri Monica Tatoiu și prezentatorul de televiziune Florin Calinescu ii leaga amintiri cu totul speciale. Florin Calinescu, care a trecut prin mari drame de-a lungul anilor , este un indragit actor, dar mai ales prezentator de televiziune din Romania. Monica Tatoiu, care traiește intr-un…

- Un tânar de 22 de ani își cauta parinții și frații. Acesta s-a nascut pe 26 februarie 1995, într-o familie din Constanța, iar la vârsta de un an a fost adoptat de o familie din strainatate, iar acum își dorește sa îi cunoasca pe parinții și frații sai.…

- Parlamentarii intentioneaza sa-i oblige pe parinti sa-si inscrie copiii la gradinita. Argumentul alesilor este ca la scoala se vad decalaje mari intre copiii tinuti acasa si cei care au frecventat gradinita.

- Fecioara Gandul de a avea copii te sperie. Nu te gandesti foarte mult la copii, pentru ca pe primul loc este cariera. Cu toate acestea, copilul poate veni cand te astepti mai putin si chiar mai devreme decat ai crede. Potrivit astrologilor, varsta de 22 de ani e mai mult decat probabila. Acest…

- ”Timiditatea e o boala, parinții trebuie sa invețe sa creasca copii.” a subliniat Lidia Fecioru. Ea a adaugat: ”La 14, 15 ani, ne confruntam deja cu rebelul din copil. Timiditatea lor devine o obraznicie. E o muchie fina intre timiditate și agresivitate. Cand ajunge la agresivitate, iși aduce leziunile…

- Pe lânga aceasta greseala, parintii mai fac si altle, de exemplu îi “îndoapa” cu mâncare pe cei mici sau nu le fac toate vaccinurile necesare. Afla mai multe de la dr. Ana Culcer, medic primar pediatru cu o experienta de peste 40 de ani, si sefa sectiei de neonatologie…

- Maria Velez a intretinut realtii intime cu baiatul timp de noua luni, dar nimeni nu a stiut si nici nu a banuit nimic. Abia cand tanara a decis sa demisioneze, pentru ca avea mari planuri de viitor pentru cariera ei, totul a iesit la iveala. Fosta profesoara risca acum ani grei de inchisoare,…

- Peste 30 de parinti si sportivi s-au adunat marti in jurul orei 17.00 in fata Bazinului Olimpic din Baia Mare pentru a protesta fata de situatia care exista la baza sportiva. Asa cum reiese dintr-un alt articol publicat de ZiarMM, acoperisul bazinului a fost distrus de furtuna din luna septembrie, iar…

- Saisprezece elevi care spun ca au fost agresati de invatatoare refuza sa mai mearga la scoala de mai bine de doua saptamani, fiind speriati de atitudinea acesteia. Copiii si parintii se plang ca dascalul ii loveste de banca, ii jigneste si vorbeste foarte urat cu ei. „L-a tot batut pe copil…

- Copiii greu adoptabili au o sansa in plus sa-si gaseasca o familie. Vorbim despre cei de varste mai mari, cu probleme de sanatate sau cu frati de care nu pot fi separati. Toti sunt trecuti intr-un registru, iar potentialii parinti pot vedea filmulete sau fotografii cu ei.

- Peste 1200 de copii si parinti au participat la cel mai grandios program de coding din tara #SuperCoders. In Saptamana Europeana a Codingului, in 37 de biblioteci din Moldova au fost organizate ateliere gratuite, la care participantii au fost invitati sa cunoasca notiuni elementare de programare informatica.…

- Valoarea indemnizatiei ar varia in functie de numarul de copii din familia monoparentala. Mai exact, un parinte singur care are doar un copil, iar veniturile din casa nu depasesc 200 de lei de persoana, va primi de la municipalitate trei sute de lei pe luna.

- Romanii care muncesc legal intr-un stat membru al Uniunii Europene pot primi o suma de bani din țara in care lucreaza Atata timp cat lucrați, inseamna ca va platiți contribuțiile de asigurari sociale in acea țara. Automat, aveți dreptul sa cereți alocația pentru copii platita de acel stat, chiar daca…

- Un grup de parinți a manifestat astazi, 23 octombrie, la Chișinau, cerând condiții igienice decente pentru copii în gradinițe. Potrivit conducatoarei asociației „Parinți Solidari”, Ala Revenco, citata de IPN, gradinițele din Chișinau nu sunt asigurate cu sapun lichid…

- Copiii pot face lucruri foarte ciudate și amuzante. Ei pot sa se urce pe pereți singuri și chiar sa-și intimideze parinții. Dar ei pot face lucruri cu adevarat ciudate și adorabile. Viva Frei, care se descrie pe sine ca un „tata cool” pe Youtube, și-a pus copilul sa cante la pian cu piciorușele. Și se…

- Tine-ti tensiunea in frau Renunta la fumat. Renuntarea la acest obicei daunator este primul pas important in scaderea valorilor tensiunii arteriale. Fumatul iti blocheaza arterele, conducand in cele din urma la afectarea inimii si la infarct. Echilibreaza-ti alimentatia. Chiar daca nu vrei sa slabesti,…

- Opinie oferita în contextul știrii privind noile recomandari pentru medici privind gestionarea cazurilor copiilor zdruncinați de parinți, potrivit e-sanatatea.md Doamna Turcu, Moldova e o țara în care violența în familie reprezinta un fenomen larg raspândit. Este…

- Aurel Gandac, Gheorghe Drugu, Spania Sanatescu, zisa „Anglia", Marius Roman, zis „Casier" sau „Comitet", Somna Bobocel si Norica Leonte vor ramane in spatele gratiilor pentru inca 30 de zile, au stabilit magistratii. Acestia sunt inculpati intr-un dosar al DIICOT, fiind acuzati ca ar fi abuzat de proprii…

- Comunicat de presa Miercuri, 18 octombrie 2017, incepand cu ora 17.00, la sala Tour D’art, str. P-ța Republicii, nr.14, Organizația Femeilor Social Democrate Turda, va organiza dezbaterea cu tema:

- Adrian Mutu e noul manager sportiv al Federației Romane de Fotbal, insa Victor Pițurca spune ca l-ar vedea pe "Briliant" pe teren. "Eu l-aș vedea pe Mutu antrenor, știu ca-i place foarte mult. Daca el a mers pe aceasta linie, el știe foarte bine de ce are nevoie. Cu siguranța e adus acolo pentru imagine.…

- De la spate toate cele patru femei ar putea avea varsta cuprinsa intre 20 si 30 de ani. Adevarul insa este ca femeile din imagine au varsta curpinsa intre 45 si 54 de ani, scrie Descopera.

- Incepand de anul viitor copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor. Este una dintre prevederile noului regulament european privind protecția datelor personale, care se va aplica inclusiv in Romania. Protectia datelor personale, reglementata mai dur de Uniunea…

- Satula de faptul ca nu i se raspundea la telefon atunci cand iși suna copiii, o mama din SUA a luat masuri. Sharon Standifird a simtit ca trebuie sa actioneze atunci cand copiii ei ii ignorau apelurile. Realizand ca si alti parinti se confrunta cu aceeasi problema, Sharon a avut o idee geniala: a creat…

- Florian Bodog a declarat ca specialistii din comisiile de sanatate din Senat si Camera Deputatilor vor putea corecta textul Legii Sanatatii, aceasta urmand sa fie dezbatuta in maximum o luna. “Legea vaccinarii obligatorii instituie obligativitatea parintelui de a participa la informare,…

- Adesea, trecem pe langa oameni remarcabili fara sa știm. Pentru cei care nu-i cunosc indeaproape, sunt doar niște anonimi. Nu au aparut la televizor sau pe coperta vreunei reviste, nu le cere nimeni autografe pe strazi. Valoarea lor nu se citește pe chip, ci in fapte. Pe Florița Mitrofan am intalnit-o…

- Orice persoana, fie adult sau copil, a spus o minciuna la un moment dat, din diferite motive. In cazul copiilor, minciunile apar fie pentru ca le e frica de o eventuala pedeapsa, dupa ce au facut o nazbatie, fie pentru ca pur si simplu confunda imaginatia cu realitatea. De aceea, este important ca parintii…

- Violeta Varga, fostul inspector pentru educatie permanenta de la Inspectoratul Scolar Arad, care a demisionat din functie dupa ce imaginile postate pe pagina sa de Facebook „au explodat“ pe internet, a acordat un interviul ziarului „Adevarul“.

- Vara aceasta au lucrat ca zilieri cateva zeci de mii de vasluieni. Pe langa adulți, impinși de parinți sau de nevoia de a-și pune un ban deoparte, zeci de copii au muncit și ei pe camp. Potrivit legii, pot presta munci ocazionale numai persoanele care au implinit varsta de cel puțin 16 ani. Copiii cu…

- ”Parintii permisivi din Suedia au dat nastere unei generatii de monstri?”, se intreaba Judith Woods intr-un articol cu acelasi titlu publicat in The Telegraph, care pune in discutie efectele modelului scandinav de a-ti creste copilul. Stilul permisiv de a fi parinte creeaza o generatie de tineri adulti…

- Consilierii locali au decis in sedinta trecuta ca sa elimine un criteriu discriminatoriu pentru elevii care merg la scoala cu miloacele de transport in comun ale RATBV SA. Astfel, s-a marit numarul beneeficiarilor de aceasta gratuite, eliminandu-se criteriul de proximitate. Adica, pot calatori gratuit…