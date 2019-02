Stiri pe aceeasi tema

- Ploiesteanul Sorin Costin Iana (37 de ani), acuzat ca si-a violat cele doua fetite in repetare randuri, a fost condamnat, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Ploiesti, la 10 ani si 8 luni de inchisoare.

- Deși a avut mai multe tentative de a dansa, pe parcursul acestui sezon “Te cunosc de undeva!”, și n-a facut-o din motive doar de el știute, de data aceasta Connect-R chiar o va face. Sambata, 8 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, el il va imita pe Michael Jackson cu piesa “Billie Jean” și va dansa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. "Activitatea Garzilor este subordonata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin Garda Forestiera Nationala,…

- O pedeapsa de doi ani si cinci luni de inchisoare cu executare a primit un barbat de 30 de ani, din comuna Vaideeni, de la o instanta din Valcea, dupa ce a fost prins conducand un scuter pe drumurile publice fara a avea permis, se arata intr-un comunicat de presa transmis vineri de Inspectoratul…

- Un sucevean de 40 de ani condamnat pentru trafic de droguri a fost identificat de polițiștii de frontiera din vama Petea-Satu Mare, in momentul in care s-a prezentat pentru a efectua formalitațile. S-a intamplat ieri, in jurul orei 21.30. Individul are de ispașit o pedeapsa de trei ani și șase luni…