De ce Marian Ceaușescu a anunțat că pleacă DEFINITIV din România / video Marian Ceausescu a anuntase inițial ca pleaca definitiv din Romania. In acest sens, postase si o poza cu biletul de avion, directia Copenhaga, Danemarca. Apoi a zis ca a fost o farsa. A vrut sa traga un semnal de alarma in ideea in care nu romanii ar trebui sa plece, ci ”politicienii corupți”. Marian Ceausescu a anuntat ca nu a plecat din Romania si nici nu are de gand sa faca acest lucru. El a aratat si ce avea in bagajul cu care spunea ca pleaca din tara: o placuta suedeza cu M%#E PSD. ”Nu am plecat din țara. A fost o idee sa le explic romanilor ca nu noi trebuie sa plecam din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

