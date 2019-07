Stiri pe aceeasi tema

- Cazul femeii din Cluj care si-a omorat in bataie copilul de 9 ani aduce in atentia publicului una dintre cele mai grave probleme sociale din tara noastra, adesea tinuta doar in spatele usilor inchise: violenta fizica asupra copiilor. In 2018, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului…

- In tara noastra, corectiile fizice sunt inca considerate o forma de educatie. Jumatate dintre parintii din Romania cred ca lovirea copilului este spre binele acestuia. In 2018, au fost raportate 15.000 de cazuri de violenta asupra copilului.

- Executivul a aprobat in ședința de astazi, 12 iunie 2019, o hotarare ce va permite ca elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din invațamantul special care, pe perioada școlarizarii locuiesc in internatul unitații de invațamant, sa primeasca alocația zilnica de hrana pe toata durata cursurilor…

- Astfel, art. 24 va avea urmatorul cuprins: „Voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de calatorie si/sau de divertisment, dar si pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele scolare nationale si tematice, daca se regasesc intr-un pachet turistic“.…

- Mioara a crescut un copil pana la 5 ani, desi nu era al ei, ci al vecinei! Ieri, dupa aparitia la "Acces Direct", un scandal monstru a izbucnit. Mama biologica a micutului sustine ca Mioara vrea "sa-i fure sotul".

- Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Avocatul Poporului, urmare a sesizarii din oficiu si a demersurilor efectuate dupa ce mass-media a prezentat un posibil caz de neglijare a unui copil in varsta de 12 ani, care cantarea numai sase kilograme si a ajuns la spital malnutrit si deshidratat,…

- Plata alocatiilor majorate pentru copii se face incepand cu luna mai, noile niveluri ale acestui ajutor social intrand in vigoare in aprilie, conform OUG 9/2019. Astfel, alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul…

- Cuantumul alocatiilor de stat pentru copii va fi urmatorul: – 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; – 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza…