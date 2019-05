Stiri pe aceeasi tema

- PSD a acuzat, marti, Opozitia ca ''sfideaza'' si ''batjocoreste'' credinta crestina, impartasita de cea mai mare parte a cetatenilor romani, folosind imaginea lui Iisus Hristos in clipuri electorale si a solicitat o ancheta pe acest subiect. "Partidul Social…

- Papa Francisc a inceput duminica vizita de doua zile Bulgaria, unde se va intalni cu oficiali de la Sofia si va vizita un centru de refugiati. Turneul are loc intr-un context deosebit de glacial, deoarece cu numai cateva ore inainte de sosirea Suveranului Pontif Biserica Ortodoxa Bulgara a anuntat ca…

- Papa Francisc a ajuns, duminca, in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana si una care s-a exprimat clar impotriva migrantilor in acelasi timp in care Papa a indemnat Europa sa-si deschida bratele si inimile pentru refugiati, potrivit Associated Press.

- „Domnul Dragnea nu vrea sa piarda Teleormanul, desi Teleormanul are numai de pierdut. Saptamana aceasta am primit raspuns la cererea de deschidere a unui birou parlamentar la Teleorman. Raspunsul a fost unul negativ, fara explicatii sau dezbatere", anunta Claudiu Nasui. El spune ca acest lucru s-a intamplat…

- La aproape o saptamana de la accidentul din Etiopia, soldat cu cu moartea tutoror celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737 MAx 8, compania americana a prezentat cel mai lung avion de pasageri din lume: modelul 777X.

- Dupa ce o filmare facuta cu un telefon mobil, de catre un salariat al Primariei Albeni, care arata condițiile in care lucra contabilul instituției, adica pe hol, in frig, fara un scaun și la un calculator defect, a facut inconjurul țarii, primarul Ionuț Stan a luat decizia sa ,,indrepte lucrurile”.…