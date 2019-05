Stiri pe aceeasi tema

- Marius, fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu, a venit la biserica unde are loc slujba de inmormantare. Imbracat in negru din cap pana-n picioare, acesta nu și-a putut ascunde durerea. Marius, fostul partener de viața al regretatului designer, este sfașiat de durere in ziua in care Razvan…

- Sorin Oprea (foto stanga), un partener de afaceri al lui Razvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorba cu celebru designer, cu puțin timp inainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Acesta a declarat, pentru CanCan.ro, ca Razvan nu mai era așa cum il știa el. "Ne-am intalnit intamplator,…

- Necropsia in cazul lui Razvan Ciobanu s-a finalizat in urma cu puțin timp. Primele informații pe surse indica ca acesta ar fi fost drogat l Autopsia lui Razvan Ciobanu s-a incheiat in urma cu puțina vreme. Deși nu s-a aflat inca oficial, din primele informații oferite pentru Antena 3, se pare ca designerul…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in dimineata zilei de luni, 29 aprilie la volanul masinii pe care o conducea in judetul Constanta. Reactiile vedetelor nu au intarziat sa apara. „Nu cred ca exista explicații, poate doar speculații pentru o astfel de tragedie. Eu sunt convinsa ca a fost pur și…

- Avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale lui Razvan Ciobanu, a scris un mesaj emoționant despre creatorul de moda care a murit in a doua zi de Paște, intr-un accident rutier pe un drum din Constanța. „27 de ani ne-am iubit, ne-am injurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am ras și am plans…

- La cateva ore dupa moartea lui Razvan Ciobanu, Iulia Albu a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, in care iși exprima regretul pentru dispariția fulgeratoare a unuia dintre cei mai apreciați designeri romani. „Odihnește-te in pace Razvan Ciobanu. Nu o sa inșir cuvinte goale. Razvan a fost…

- Vedete din lumea modei și nu numai și-au exprimat regretul privind decesul designerului Razvan Ciobanu, la varsta de 43 de ani, in noaptea de duminica spre luni, intr-un accident rutier care a avut loc in județul Constanța, conform Mediafax.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT…

- In mașina lui Razvan Ciobanu a fost descoperita o carte de identitate, ceea ce duce automat la ipoteza ca acesta nu era singur in mașina, așa cum s-a crezut inițial. Polițiștii au descoperit ca respectiva carte de identitate aparține numitului Iulica Cercel, scrie cancan.ro. Acesta este nascut…