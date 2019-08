De ce iubim pisicile Pisicile iubesc confortul, somnul , afecțiunea, independența. Sunt dependente de dragoste, la fel ca și noi. Pe langa joaca și smotoceala, viața langa simpaticele feline are și cateva beneficii . Iata de ce iubim pisicile și ce putem invața de la ele. Sursa foto: 123rf.com Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a postat, sambata, pe un site de socializare, un mesaj inaintea finalei de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams in care mentioneaza ca ambele jucatoare sunt la fel de iubite, iar lucrul cel mai important in meciul de astazi va fi "frumusetea…

- Primarul Timișoarei vrea sa transforme și Complexul Studențesc. Planuiește sa inchida circulația pe strazile din campus și sa faca totul pietonal, iar pentru asta cere parerea celor de pe Facebook. Vrea parcare multinivel in zona Salii Olimpia și sa-i goneasca pe „jmecherii” cu mașini.

- Barbatul din viata ispitei de la "Insula Iubirii" este nimeni altul decat Ciprian Pian, unul dintre fiii legendei lumii interlope, Nicolae Duduianu. Se cunosc de 5 ani si de ceva timp se si iubesc!

- Cel putin 19 persoane, printre care 13 eleve care se ducea la scoala, au fost ranite marti dimineata intr-un atac cu cutitul in orasul Kawasaki, la sud de Tokio, potrivit anuntului facut de pompierii...

- Hotul, un barbat de 45 de ani, din Roman, a filat de la distanta persoanele care intrau in exchange, iar la un moment dat a observat iesind din interior o femeie cu un tanar. Femeia a introdus un pachet cu bani in poseta, iar hotul s-a luat dupa cei doi. In piata Alexandru, tanarul si cu mama acestuia…

- Tanarul de 21 de ani acuzat, impreuna cu fratele lui, ca a omorat in bataie un batran din Bistrita pentru 100 de lei si un telefon mobil s-a sinucis, in noaptea de duminica spre luni, in Arestul Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud. Tanarul care era recidivist si a fost eliberat in luna septembrie…

- Politistii din Alba l-au identificat pe un clujean care i-a furat 5000 de lei unei femei din Alba Iulia, jumatate din suma pe care aceasta o scosese de la un bancomat. Fapta s-a petrecut in 22 ianuarie. Potrivit IPJ Alba, un barbat de 42 de ani, din Cluj, a abordat-o pe o femeie care tocmai […] Citește…

- In urma accidentului de langa Cluj, cel in care a fost implicat un microbuz cu noua elevi bacauani care se deplasau la faza naționala a Olimpiadei de Biologie, o eleva de clasa a IX-a are nevoie urgenta de ajutorul nostru. Meli, dupa cum ii spun prietenii, este in continuare in stare grava, chiar daca…