Stiri pe aceeasi tema

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, nu sustine ideea lui Igor Dodon ca federalizarea ar fi o solutie pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ex-presedintele tarii considera ca federalizarea Republicii Moldova este un lucru foarte periculos pentru tara. „Pericolul consta în…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la sesiunea plenara a Summitului Initiativei celor Trei Mari de la Cotroceni, ca investitiile nu au sens fara un stat de drept si ca mereu cand se vorbeste despre stat de drept apar "stranuturi in sala".

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la Palatul Cotroceni, unde participa la Summitul celor Trei Mari, ca Europa începe &"sa ramâna fara suflare&" pentru ca nu respira cu cei &"doi

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, marti, in deschiderea sesiunii plenare din cadrul summitului Initiativei celor 3 Mari de la Bucuresti, ca proiectele gandite in cadrul summitului vor fi sprijinite, ca este avuta in vedere dezvoltarea infrastructurii de transport, „mai…

- Marti, 18 septembrie a.c., in intervalul orar 09:00 – 13:00, la Ineu se intrerupe furnizarea apei potabile, afectand strazile Ioan Slavici, Calea Traian, Ion L. Caragiale, M. Sadoveanu si O. Goga. In cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata…

- Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, susține intr-un comunicat de presa ca nebunia cu lupta impotriva corupției este de fapt un teatru ieftin menit sa prosteasca romanii. El susține ca ”Se vorbeste mereu despre corupti, dar niciodata despre cine i-a corupt pe corupti si cine i-a urcat…

- Ministrul Muncii a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza pentru realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile catre stat. „Poti sa…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este bine ca Viorica Dancila a trimis o scrisoare catre CE in legatura cu protestele din 10 august, precizand ca Guvernul nu a informat mereu Comisia, existand numai "puncte de vedere ale unor persoane si grupari interesate".