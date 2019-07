Stiri pe aceeasi tema

- Violența in familie fața de copii este o problema grava și frecventa in Romania. Cazul copilului uciș in bataie la Cluj, care a revoltat o țara intreaga, scoate la iveala cifre extrem de ingrijoratoare despre violența impotriva copiilor.

- Ramona Ioana Bruynseels, fost consilier de stat, și-a lansat oficial duminica, în fața a 1.000 de oameni, candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Bruynseels candideaza din partea Partidului Umanist."Pentru fiica unor oameni simpli din Cluj, aceasta fraza <<Sunt…

- Romanii iși asuma puține riscuri și se declara a fi prudenți, conform studiului comparativ comandat de Grupul KRUK la sfarsitul anului trecut, pe cateva piete europene unde desfasoara operatiuni, si anume: Polonia, Romania, Italia si Spania. Astfel, numai 17% dintre romanii fara datorii și 25% dintre…

- Dupa trei ani la rând de strângere de fonduri prin activitați care ies din tipare, anul acesta cei doi prieteni, Szénási Zoltán și Katona Alpár György au ales sa înoate în nu mai puțin de șapte lacuri din România pentru copiii cu probleme…

- Aproximativ 20% din locuințele din Romania au incheiat polița obligatorie de asigurare impotriva dezastrelor naturale, scrie antena3.ro. O asigurare costa pana la 100 de lei pe an și acopera pagube de pana la 20.000 de euro. Insa, nu și cele pentru incendii sau tornade. Pentru asta e nevoie…

- Sezonul 2018-2019 s-a incheiat cu triumful formației CFR Cluj, la capatul unei ”batalii” epuizante cu ”veșnica” ocupanta a locului doi, FCSB. Titlul obținut pentru a cincea oara in istorie de echipa ardeleana a fost meritat, in opinia lui Mircea Pascu, 84 de ani. ”CFR Cluj iși merita laurii de campioana.…

- O creștere semnificativa se constata in cazul copiilor și tinerilor, iar in cazul acestora, calitatea vieții este total compromisa. Ziua Internationala a Luptei Impotriva Bolilor Inflamatorii Intestinale a fost marcata ieri la Cluj printr-o dezbatere organizata de Asociatia Pacientilor cu Boli Inflamatorii…

- În 2018 s-a înregistrat o creștere cu 30% a biletelor de avion în perioada Paștelui ce au avut ca destinație finala România, iar procentul se pastreaza și în 2019. Peste 50% dintre românii care vin acasa de sarbatori, au ca punct de plecare aeroporturi din Marea…