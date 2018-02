Stiri pe aceeasi tema

- "Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot sufletul. Evident ca este o initiativa pe care o sustin si eu - deja donez in Sibiu, sunt deputat de Sibiu, unei asociatii de ingrijire a copiilor cu probleme speciale - si la grup vom…

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Parlamentarii PSD decid strategia partidului pentru viitoare sesiune Senatorul PSD, Serban Nicolae. Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii social-democrati se reunesc pentru a stabili stategia în sesiunea parlamentara care începe joi, 1 februarie, si pentru…

- Parlamentarii danezi au ajuns, duminica, la un acord pentru a suplimenta bugetul de aparare cu peste 2 miliarde de euro pentru urmatorii sase ani, invocand ca Rusia reprezinta una dintre cele mai mari amenintari la adresa securitatii nationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Strategia PSD Cluj pentru posturi in Guvernul Dancila, tinuta la secret Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, tine secreta strategia pentru obtinerea unor posturi in viitorul guvern. Horia Nasra a declarat pentru ZIUA de CLUJ ca de-abia vineri, în ziua sedintei decisive,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Parlamentului.

- Scandal in Marea Britanie dupa ce un raport publicat se presa arata ca din cladirea Parlamentului au existat 24.000 de incercari de a accesa site-uri pentru adulti. Si asta intr-o perioada de numai cinci luni.

- PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii care au mai multa nevoie de buna functionare a mecanismelor statului,…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Guvernul condus de premierul Mihai Tudose a dat o Ordonanța de Urgența prin care parlamentarul nu mai poate cumula doua pensii speciale. Daca pana la OUG 103/2017, parlamentarii puteau cumula doua pensii speciale, precum pensia de parlamentar cu pensia de funcționar parlamentar, pensia de parlamentar…

- Comisia Iordache va elabora trei proiecte pe Coduri. Amendamentele, depuse in ianuarie Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat modificarea legislativa care le permite parlamentarilor, ministrilor, prefectilor si primarilor sa fie comercianti persoane fizice. Amendamentele la proiectul de lege au fost depuse, chiar miercuri dimineata dimin...

- Majoritatea parlamentara a respins amendamentul prin care Aeroportul Brașov ar fi primit finanțare de la bugetul de stat. Parlamentarii PSD de Brașov prezenți in sala in momentul susținerii au votat impotriva finanțarii aeroportului. Acum cateva zile am depus, in calitate de parlamentari PNL Brașov,…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Cei cinci parlamentari PNL de Suceava, deputatii Ioan Balan, Angelica Fador, Bogdan Gheorghiu si Dumitru Mihalescul si senatorul Dan Cadariu, au transmis, ieri, un comunicat de presa prin care isi exprima nemultumirea in legatura cu respingerea unui amendament propus de liberali la legea bugetului,…

- Proiectul a fost adoptat in forma de la Comisiile de buget, cu un singur amendament respins.Astfel, plenul Parlamentului a respins amendamentul potrivit caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100%, pentru a compensa diminuarea…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, vineri, ca bugetele unitatilor administrativ teritoriale mici vor fi afectate de amendamentul adoptat de Comisiile de buget, care prevede cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre

- Bugetul Ministerului Muncii pentru 2018, aprobat de Comisiile de buget-finante Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018 pentru Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, care va fi de 31,69 miliarde de lei, cu 13,23% mai putin decat alocarea…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat luni modificarile dorite de coaliția PSD-ALDE-UDMR la Statutul judecatorilor și magistraților. Din cei cinci deputați din Alba, doi liberali au votat „contra”, alți doi au lipsit in timp ce singurul social democrat a votat „pentru”. Modificarile la statutul judecatorilor…

- Deputatul PNL Mihai Voicu a acuzat, marti, doi deputati USR ca au votat ”cot la cot cu PSD, fara sa cracneasca” in sedinta comisiilor pentru romanii de pretutindeni, astfel incat 350 de amendamente nu au fost dezbatute, ci trimise la comisiile de buget-finante. ”O scena incredibila tocmai s-a petrecut…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara si liderul interimar al organizatiei judetene Suceava a acestui partid, deputatul Eugen Tomac, a anuntat, ieri, ca la Legea bugetului de stat pentru anul 2018 vor fi depuse amendamente pentru fiecare localitate a judetului. Eugen Tomac a spus ca…

- Astazi se vor relua discutiile pe legile Justitiei, mai exact pe Legea 304 privind organizarea judiciara. Parlamentarii din comisia speciala vor sa bage in plenul Camerei si a doua lege a Justitiei, pentru...

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constituției, ca parlamentarii ALDE vor continua sa acționeze pentru "a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel". "Astazi, de ziua Constituției, vreau sa reamintesc…

- Un protest a avut loc miercuri seara, la Parlament, in pofida anunțurilor ca in perioada pana la inmormantarea regelui Mihai nu vor fi manifestații. Parlamentarii puterii nu au ținut cont de rugamințile de opri modificarile la legile justiției, iar ziua de ieri a fost una tensionata, atat la Camera…

- Modificarile la legile Justitiei, dezbatute de cateva zile in „Comisia Iordache“, au fost votate in Camera Deputatilor. Parlamentarii USR si PNL au cerut dezbateri, incercand sa blocheze adoptarea amendamentelor pe banda rulanta, insa deputatul PSD Gabriel Vlase, care conduce sedinta in locul lui Dragnea,…

- Parlamentarii PNL si USR doresc intreruperea lucrarilor Comisiei pe legile Justitiei pe toata perioada doliului national, propunerea fiind facuta in sedinta de deputatul USR Stelian Ion, dupa ce presedintele comisiei, Florin Iordache, a anuntat suspendarea lucrarilor din cauza decesului Regelui Mihai…

- Mai multi parlamentari PMP au depus la Parlament o initiativa legislativa prin care sa fie inclusi in ceremoniile oficiale de depunere de coroane de flori si parlamentarii, alesii locali si judeteni, partidele neparlamentare, precum si asociatiile si fundatiile. Propunerea legislativa modifica si completeaza…

- Parlamentarii USR, vadit nemultumiti de declaratia comuna semnata ieri de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA si oferita in numele intregului Parlament (insa fara consultari cu partidele de opozitie), s-au dus sa protesteze in biroul…

- Inițiativa modificarii articolului 13 din Constituție, cu privire la denumirea limbii de stat, a fost avizata negativ de Comisia parlamentara drepturile omului și relații interetnice, noteaza NOI.md. Membrii Comisiei s-au pronunțat impotriva acestei inițiative, argumentind ca este una neintemeiata.…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris, marți, pe Facebook, ca deputații PSD din comisia de transporturi au decis ca procurorii nu au voie sa foloseasca girofarul, in timp ce parlamentarii putea merge cu girofar. ”Ce subiecte mai discutam la propunerea deputaților PSD in Comisia de Transporturi: – procurorii…

- Florin Iordache, despre numirile la ICCJ: Noi am dat credit total CSM Presedintele Comisiei speciale privind justitia, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, luni, ca parlamentarii au dat “credit total CSM”, in ceee ce priveste numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. "Ati…

- Parlamentari multi, 465, angajati si mai multi, vreo 3000 în total, lifturi putine. Vreo 15. Asa se face ca senatorii si deputatii asteapta, uneori minute bune ca sa ajunga dintr-un loc în altul. O problema veche, pe care alesii n-au reusit s-o rezolve de mai bine de 15 ani. Unii parlamentari…

- Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au adoptat, joi, 24 noiembrie, un amendament care vizeaza promovarea in functia de judecator la ICCJ, astfel incat cei care participa la concurs trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii trei ani si sa aiba o vechime in functia de judecator…

- Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au modificat, miercuri, Statutul procurorilor si judecatorilor, astfel Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza motivat o singura data numirea judecatorilor si procurorilor, amendamentul fiind propus de UNJR si sustinut de PSD-ALDE si UDMR.…

- In absenta celor doi sefi ai Camerelor, dar cu premierul Tudose si mai multi ministri in sala, la Parlament a inceput sedinta in care se dezbate motiunea liberalilor indreptata catre actualul Executiv. La momentul de fata se citeste textul motiunii de cenzura. E de mentionat ca, inainte ca a acest lucru…

- Parlamentarii PNL au revenit, joi, la dezbaterile din Comisia speciala privind legile Justiției, deputatul liberal Ioan Cupșa solicitand reluarea votului asupra articolelor discutate miercuri la proiectul de modificare a statutului judecatorilor și procurorilor, propunere respinsa de președintele…

- Țara noastra incaseaza datoriile de dinainte de revoluție Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri. Potrivit…

- Parlamentarii USR se declara nemultumiti, dar decisi sa 'lupte pana la capat' in lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justitiei, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, spre deosebire de membrii PNL si PMP care au parasit…

- Tariceanu, intrebat despre situatia lui Dragnea: DNA face justitie selectiva Calin Popescu Tariceanu acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele si spune ca institutia a devenit un instrument politic si face justitia selectiva, raspunzand in acest fel la o intrebare legata de prezenta…

- Conform celor declarate de șeful PSD, informația i-a fost furnizata de Niculae Badalau. Potrivit unor informații DCNews, lucrurile stau diferit. La SPP ar fi fost prezent un singur parlamentar din comisia de Aparare la intalnirea care a avut loc la ora 17:00, in timp ce lucrarile comisiei…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR este citita, la aceasta ora, in plen, in prezenta a 287 de senatori si deputati, informeaza Agerpres.Parlamentarii discuta si proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 69 2017 privind constituirea Comisiei…

- Parlamentarii PSD si ALDE au depus, in Parlament, legile pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si a Bancii de Dezvoltare a Romaniei - necesare pentru "stimularea economica" si "dezvoltarea anteprenoriatului", PSD cerand dezbaterea proiectelor in procedura de urgenta.…

- Parlamentarii au aprobat recent o lege care prevede prelungirea pana la sfarșitul lui 2018 a termenului in care putem cumpara vechime in munca. Mai mult, actul normativ, care a fost trimis la promulgare, prevede și posibilitatea de eșalonare lunara a acestei plați

- Jack Newman, doctor pediatru de origine canadiana recunoscut la nivel mondial ca fiind un aprig sustinator al alaptarii, transmite un mesaj video parlamentarilor romani care urmeaza sa voteze proiectul de lege privind combaterea discriminarii mamelor care alapteaza in public.

- Proiectul initiat de mai multi parlamentari UDMR potrivit caruia condamnatii pot fi eliberati conditionat mai repede si scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat. Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect legislativ. UDMR propune modificarea…