De ce înșală femeile,si cat de des? Întrebarea și-a găsit, în sfârșit, răspunsul Rezultatele unui sondaj realizat de un site matrimonial pentru intalniri intre persoane casatorite arata ca femeile inșala la fel de mult ca barbații. Și multe o fac din razbunare. Site-ul IllicitEncounters.com, care, ar trebui sa subliniem asta, este un site creat special pentru persoane care vor sa-și inșele partenerii, a cerut unui numar de 1.000 de clienți sa spuna care sunt motivele pentru care calca stramb. Peste 25% dintre subiecți au raspuns ca au inșelat ca sa se razbune pe partenerul de viața. Știți expresia, cui pe cui se scoate. Așa, cred ei, au egalat scorul! Dar mult mai multe femei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unui sondaj realizat de un site matrimonial pentru intalniri intre persoane casatorite arata ca femeile inșala la fel de mult ca barbații. Și multe o fac din razbunare, scrie tabu.ro.Site-ul IllicitEncounters.

- Rezultatele unui sondaj realizat de un site matrimonial pentru întâlniri între persoane casatorite arata ca femeile înșala la fel de mult ca barbații. Și multe o fac din razbunare.

- Deputatii si senatorii au muncit in Parlament, in medie, doua zile si jumatate pe saptamana, adica o jumatate din cat lucreaza un roman obișnuit. Totuși, deputații au fost ceva ai harnici decat senatorii: 2,5 zile fața de 2,4, in cazul colegilor din Camera superioara. Statistica este valabila in primele…

- O tanara care participa la cunoscuta emisiune ”Vrei sa fii milionar” s-a straduit preț de cateva secunde bune pentru a gasi raspunsul la intrebarea ”Unde se afla Marele Zid Chinezesc?”. Momentul a devenit viral pe internet. Chiar daca participanții care participa la aceasta emisiune au, in general,…

- "Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul <Da> a fost de 3.531.732, care reprezinta un procent de 91,56%. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul <Nu> a fost de 249.412 de persoane, care reprezinta un procent de 6,47% din numarul participantilor. Numarul voturilor…

- Antrenorul celor de la Manchester United, Jose Mourinho, a sustinut azi dimineata, la ora 08.00, o conferinta de presa. Dialogul cu ziaristii a durat trei minute si jumatate, iar din cele sase intrebari pe care jurnalistii au apucat sa i le puna portughezului, el a raspuns la cinci.

- Exista o multitudine de exemple și modele in acest sens, din care putem invața cum sa nu facem datorii, cum sa economisim mai mult din salariu sau cum sa folosim in mod corect un imprumut fara istoric de creditare (luottotiedottomalle lainaa). Cu toate acestea, atunci cand tragem linie, la final…