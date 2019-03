De ce încă mai există violență împotriva femeii? Ce spun psihologii Potrivit IGPR, in 2017 s-au inregistrat 20.531 de fapte de loviri și alte agresiuni, in care victime erau femei, in proporție de 76%. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, acest fenomen exista inca la cote alarmante deoarece, in multe familii din Romania, relația barbat-femeie funcționeaza ca acum 2000 de ani, epoca in care barbatul era superior femeii datorita forței. "De cele mai multe ori, teama de schimbare, teama de a o lua de la zero, le impiedica pe unele femei agresate de a-și parasi partenerul, iar unii barbați simt cand victima se supune și nevoia de dominare va escalada,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL considera ca bugetul de stat pe anul 2019 este construit pe "bani falsi" si condamna Romania la stagnare, a declarat vineri liderul liberalilor, Ludovic Orban, adaugand ca partidul pe care il conduce a votat impotriva. "PNL a votat impotriva legii bugetului de stat si impotriva legii bugetului…

- PNL considera ca bugetul de stat pe anul 2019 este construit pe "bani falsi" si condamna Romania la stagnare, a declarat vineri liderul liberalilor, Ludovic Orban, adaugand ca partidul pe care il conduce a vota...

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, susține ca cea mai mare vulnerabilitate pentru Romania este intarzierea cu care se adopta Legea Bugetului de Stat pe 2019. Ialomițianu arata ca in lipsa bugetului, toate investițiile sunt in pericol și nu pot fi realizate in acest an. ”Vulnerabilitatea…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca, din punct de vedere tehnic, uneori, la intervale diverse de timp, o gratiere, o amnistie sunt chiar necesare. El precizeaza ca o decizie in acest sens se va lua in coalitie, iar rolul Justitiei este sa vina cu propuneri de indreptare a lucrurilor…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a anuntat, luni, ca bugetul de stat pentru anul 2019 ar trebui sa se bazeze pe o inghetare a salariilor in sectorul bugetar, pentru ca majorarea agresiva a salariilor in administratia centrala si locala este una dintre cauzele majore ale cresterii atractivitatii…

- Romania a avut, in trimestrul III, a doua cea mai mare creștere economica din UE, de 1,9%, dupa Malta (3,6%), in comparație cu trimestrul II al anului, arata datele Eurostat.Creșterea medie a PIB in UE28 a fost de 0,3% in trimestrul III fața de trimestrul precedent, iar in zona euro de 0,2%.…